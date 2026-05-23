Kılıçdaroğlu 'mutlak butlan' kararı sonrası ilk kez kameralar karşısına çıktı: 'Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun'

Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) yönelik "mutlak butlan" kararı sonrası partinin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez kameralar karşısına çıktı.

Kılıçdaroğlu, evinin önünde bekleyen gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk sözleri, bugünkü kapalı grup toplantısında CHP Grup Başkanı seçilen Özgür Özel'e yönelik "Yeni görevi hayırlı olsun" oldu.

"AHLAKİ DEĞERLERİ DÜZELTMEMİZ LAZIM"

Kılıçdaroğlu, "CHP'yi kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım. Bu süreçte partinin tabanını ayrıştıracak söylemlerden özenle kaçınmak lazım. Bu konuda çok dikkatli bir dil kullanıyorum" dedi.

"ÖZGÜR BEY BENİMLE GÖRÜŞECEĞİNİ İFADE ETMİŞTİ AMA OLMADI"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının satırbaşları şöyle:

"O kadar yoğun telefon trafiği oldu ki ses tellerimde sorun çıktı şimdi huzurunuzdayım. Bu sabah yeni bir gelişme oldu. Özgür Bey'in yeni görevi hayırlı olsun. Özgür Bey benimle görüşeceğini ifade etmişti ama olmadı. Belki bugün gerçekleşir.

CHP köklü bir partidir, devlet kuran bir partidir, devlete yön veren partidir. CHP ahlaki değerlerini korumak zorundadır. Bütün vatandaşlarıma ve partililere söz veriyorum. CHP'yi kuruluşundaki kodlara kavuşturacağız. Partiye çok eleştiri gelmiştir. Ama partinin ahlaki değerleriyle ilgili hiçbir eleştiri gelmemişti, şimdi geliyor. Bunları düzeltmemiz gerekiyor.

Partinin tabanını ayrıştıracak söylemlerden kaçınmak lazım. Çok dikkatli bir dil kullanıyorum. Bu partiyi kendi içinden ayrıştıran dilden kaçınmak lazım. Kökümüze ve ahlakımıza sahip çıkmamız lazım."

"AHLAKIMIZA SAHİP ÇIKMAK ZORUNDAYIZ"

"Partinin tabanını ayrıştıracak, düşmanlaştıracak söylemlerden özenle kaçınmak gerekiyor. Bu parti Cumhuriyet’i kuran bir partidir. Ahlakı, erdemi kendisine temel felsefe edinmiş bir partidir. Bu partiyi ahlaki sorunlarla karşı karşıya bırakmak, buna benzer bazı olaylar karşısında suskunluğumuzu sürdürmek artık doğru değil.

Parti tabanını ifade ettim, bizim parti kültürümüzde genel başkanlık yapmış kimse ile ilgili negatif bir dil, aşağılayıcı dil kullanılmaz. Çünkü biz bütün parti liderlerine, eleştirilere saygılıyız. Beni eleştirenler vardı, hep saygı çerçevesinde yaklaştım. Dolayısıyla parti tabanında bi düşmanlık yaratmak, birbirimize girmek, kavgalı bir ortam yaratmak doğru değildir. Bu nedenle ben bütün arkadaşlarıma, milletvekillerime, il, ilçe başkanlarına, seçmenlerine özellikle rica ediyorum; bu partiyi kendi içinde ayrıştıran bir dilden özenle kaçınmak lazım. Biz Cumhuriyet Halk Partisiyiz, köklü bir partiyiz. Köklerimize ve ahlakımıza sahip çıkmak zorundayız."

ÖZGÜR ÖZEL, CHP'NİN GRUP BAŞKANI OLMUŞTU

CHP'de bugün Özgür Özel başkanlığında kapalı grup toplantısı yapıldı. Toplantıda "grup başkanlığı seçimi" gerçekleşti.

Özgür Özel, kapalı grup toplantısına katılan 96 milletvekilinin 95’inin oyu ile CHP TBMM Grup Başkanı olarak yeniden seçildi.

1 oy ise geçersiz sayıldı. Toplantıya hastalık, cenaze ya da yurt dışında olma mazeretleri nedeniyle katılamayan 15 milletvekili de CHP lideri Özel’e desteklerini bildirdi. CHP kaynakları, bu seçimin “grup içi güven tazeleme” nedeniyle yapıldığını belirtti.

NELER YAŞANDI?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP için mutlak butlan kararı vermişti. Mahkeme, 4-5 Kasım 2023'te CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptaline hükmetmişti.

Böylece Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl sonra mahkeme kararıyla görevine "atanmıştı."

Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar hükümsüz kalmıştı.

İCRA MEMURLARI KARARI TEBLİĞ ETMİŞTİ

İcra memurları, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin CHP kurultay davasında verdiği ihtiyati tedbir kararını, Kemal Kılıçdaroğlu'na tebliğ etmişti.

İcra memurları, söz konusu kararı çalışma ofisine giderek Kılıçdaroğlu'na iletmişti.

YÜKSEK SEÇİM KURULU CHP'NİN İTİRAZINI REDDETMİŞTİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) mutlak butlan kararıyla ilgili itirazını reddetmişti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi de CHP'nin tedbir kararına yaptığı itirazı reddetmişti.

ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞTÜ

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel ile göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu telefonda görüşmüştü.

Görüşmede Kılıçdaroğlu Özel'e, partiyi en uygun zamanda kurultaya götürme niyeti olduğunu söylemişti.

Özgür Özel de Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin, "Bir soru aldım, 'Siz ne diyorsunuz?' diye. Cevabım nettir, tavizim yoktur. Biz en kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz." demişti.