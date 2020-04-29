ABD ile yardım diplomasisi

29 Nisan 2020 Çarşamba, 02:00

Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile birlikte hazırlanan malzemelerin Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait A400M tipi askeri kargo uçağıyla ABD’ye gönderildiğini duyurdu. Maske, N95 tipi maske, yüz koruyucu siperlik ve tulumdan oluşan tıbbi malzeme kolilerinin üzerinde, diğer ülkelere gönderilen yardımlarda olduğu gibi Türk bayrağı, Cumhurbaşkanlığı forsu ve “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı” ibaresi ile Mevlana’nın “Ümitsizliğin ardında nice ümitler var/Karanlığın ardında nice güneşler var” dizeleri yer aldı. Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı’ndan kalkan askeri kargo uçağı, sağlık malzemelerini ABD’nin başkenti Washigton yakınındaki Andrews Hava Üssü’ne ulaştırdı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahretin Altun, yardımın 500 bin maske ve diğer koruyucu tıbbi teçhizat içereceğini belirterek “Covid-19’a karşı NATO müttefikimiz ABD’yle dayanışma içindeyiz” demişti.

‘İŞBİRLİĞİNİ SÜRDÜRME’ MESAJI

ABD, yardımdan dolayı Türkiye’ye teşekkür etti. ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield’ın mesajında, “Yapılan bu teslimat gösteriyor ki ABD ve Türkiye arasındaki ilişki güçlüdür ve en önemli ittifaklarımızdan biridir. Türkiye ile bu konuda ve pek çok diğer ortak önceliğimizde işbirliğini sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Amerikan halkına yönelik desteği ve dostluğu için Türk hükümetine ve milletine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ABD’ye gönderilecek tıbbi malzeme yardımının duyurulduğu açıklamada yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının başlangıcından bu yana 55 ülkeye yardım gönderildiğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 8 Nisan’da yaptığı açıklamada, koronavirüsle küresel mücadeleye “ABD’nin liderlik ettiğini” söylemişti. Dünya çapında salgınla mücadele için harcanmak üzere daha önce tahsis edilen 274 milyon dolara ek olarak 225 milyon dolar kaynak ayrıldığını duyurmuştu.