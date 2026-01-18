Esra Erol'un 'Şeriat burada yok, Orta Doğu'da var' açıklaması, radikal İslamcıları rahatsız etti: 'Programı kapatılsın!'

Ünlü sunucu Esra Erol'un son programındaki 'şeriat' çıkışı gündem oldu.

Programındaki bir konuğun 'Şeriatın kestiği parmak acımaz' sözlerine 'Şeriat burada yok, Orta Doğu'da var' diye karşılık verince stüdyoda alkış tufanı koptu.

Ancak Erol, sosyal medyada AKP'li ve HÜDAPAR'lı hesapların hedefi oldu.

HÜDA PAR'LI DEMİR: 'BU KADIN TELEVİZYONDAN NE ZAMAN KOVULACAK?'

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir, yaptığı açıklamada Esra Erol’a ve ATV yönetimine sert tepki gösterip, Saray'a şikayet etti.

X'te 'Cumhurbaşkanlığı' sayfasını etiketleyen Demir, "Esra Erol sevdasının arkasında ne var? ATV yönetimi tüm tepkilere ve değerlerimize yaptığı saldırılara rağmen Esra Erol’ u ısrarla televizyonda tutup bu iğrençlikleri işlemesine niye göz yumuyor? Mesele reyting mi? Eğer mesele reyting ise inancımızın değerlerimizin ve genel ahlakın reytinge kurban edildiğini söylemek yanlış değildir. Toplum adına biz soruyoruz; Esra Erol’un programı ne zaman kapatılacak ve bu kadın televizyondan ne zaman kovulacak?" ifadelerini kullandı.

YUSUF KAPLAN: 'ESRA EROL HADDİNİ BİL'

İktidara verdiği destekle bilinen Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan ise X hesabından "Esra Erol haddini bil. Milletin değerlerini aşağılamaya kalkışma. Ortadoğu’da şeriat yok. Petro dolar köleler var. Şeriat, senin kafanın alamayacağı kadar yüce bir kavram. Osmanlı’yı dünya gücü yapan adalet, hakkaniyet ve merhametin kaynağı" diye yazdı.

RTÜK ÜYESİ DE HEDEF GÖSTERDİ: 'OSMANLI ADALETİ'

RTÜK Üyesi Paşa Yaşar da, X hesabından yaptığı paylaşımla Esra Erol'u hedef gösterdi.

Yaşar, "Şeriat Adalettir" ve "Osmanlı Adaleti" etiketlerini kullanarak yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Esra Erol’un son programında yaşananlar kabul edilemez bir hadsizlik örneği! Konuk 'Şeriatın kestiği el acımaz' deyince, hemen atlayıp 'Şeriat burada yok, Ortadoğu’da var' diyerek İslam’ın en yüce adalet sistemini aşağılamaya kalkıştı. Bu, cahilce bir genelleme ve bilinçli bir çarpıtma!

Gerçek şeriat, Ortadoğu’daki petro-dolar rejimlerinin, krallıkların, diktatörlüklerin gölgesinde değil; adalet, hakkaniyet, merhamet ve eşitlik üzerine kurulu ilahi bir nizamdır. Osmanlı’yı asırlarca dünya gücü yapan, mazlumun yanında duran, zulmü kökünden kesen işte bu şeriat anlayışıydı. 'Şeriatın kestiği el acımaz' sözü, tam da bu adaleti ifade eder – keyfi değil, hakka dayalı ceza! Esra Erol, milletin inanç değerlerini reyting uğruna rencide etmeyi bırakmalı.

Programlarında zaten ahlaki çöküntüleri, çarpık ilişkileri pompalayarak toplumu zehirleyen biri, bir de dinin kaynağına dil uzatıyor. Bu, affedilir bir hata değil; sistematik bir saygısızlık!

Yusuf Hoca’yı ve gerçek İslam anlayışını savunan herkesi destekliyorum. Ekranları kirleten bu tarz yayınlar yerine, milletimizin değerlerini yücelten içerikler gelsin. Haddini bilen sunucular gelsin! Esra Erol haddini bil! Milletin değerlerini aşağılamaya kalkışma!"