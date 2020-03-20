ABD ordusu teyakkuzda: Askerler yönetimi devralabilir

20 Mart 2020 Cuma, 16:56

Intelnews'ten Joseph Fitsanakis'e göre, Bugün ABD'de hayata geçirilen olağanüstü önlemler, daha önce ancak bir nükleer savaş sırasında alınabilecek önlemler olarak masada duruyordu.

Bu önlemler arasında, 'Beyaz Saray görevlilerinin uzak karantina bölgelerine tahliye etmek' ve 'ülke liderliğini 'ikinci kademe yetkililere' (muhtemelen askerlere) devretmek' öne çıkıyor.

'ÇOK GİZLİ' ACİL DURUM PLANLARI DEVREDE

William Arkin'in Newsweek'te yayınlanan analizine göre, Koronavirüs salgınının şiddeti, kendisini bu alanda savunmasız gören ordunun, gıda kıtlığı sonucu ortaya çıkabilecek yerel şiddet ve yağma olasılıkları da dahil olmak üzere olağanüstü durumlarda, olağanüstü durum planlarını devreye sokmaya itiyor.

Buna göre, ülke liderlerinin salgın tarafından etkisiz hale getirilmeleri durumunda, daha önce hazırlanmış “çok gizli” acil durum planları devreye sokulacak.

Newsweek'e göre, OCTAGON, FREEJACK ve ZODIAC olarak kodlanan bu planlara ek olarak, 'İç savaş sırasında vatan savunması', 'Acil durumlarda sivil makamların savunulması' ve 'Başkentin savunulması' gibi senaryolar da masada.

Bu bağlamda, sadece Washington'u korumak için değil, aynı zamanda bir tür sıkıyönetim olasılığına hazırlanması için de ABD Kuzey Komutanlığına (NORTHCOM), yaklaşık 3 hafta önce 'hazırlık emri' verildi.

Arkin, "Amerika General Terrence J. O'Shaughnessy'nin kim olduğunu öğrense iyi olur" diyor, zira o NORTHCOM komutanı olarak Washington'un tahliyesinden sorumlu olacak ve yeni bir sivil lider gelene kadar başkenti o yönetecek.

ASKERLER YÜRÜTME YETKİSİNİ DEVRALABİLİR

Savunma Bakanı Mark T. Esper, 1 Şubat'ta, NORTHCOM'u ülke çapındaki salgın planlarını uygulamaya sevk eden bir dizi emir imzaladı. Esper ayrıca, kamuoyuna duyurulmayan 'Uyarı Emirleri'ni de (WARNORD) imzaladı. Esper bu emirle birlikte ABD Kuzey Komutanlığına, söz konusu olağanüstü faaliyetleri desteklemesi için 'konuşlanmaya hazırlanma' yetkisi vermiş oldu.

Fitsanakis'e göre bu yetkiler, yeni bir sivil liderlik ortaya çıkıncaya dek askeri yetkililere, ABD çapında yürütme yetkilerinin verileceği bir tür sıkıyönetimi de kapsıyor.

PENTAGON YÖNETMELİĞİNE UYGUN

Arkin'e göre, Pentagon yönetmelikleri uyarınca, komutanların olağanüstü koşullarda kendi başlarına harekete geçme yetkileri vardır. Bu koşullar arasında 'önemli ölçüde can kaybı' gibi büyük ölçekli, beklenmedik toplumsal gelişmeler yer almakta.

Bu kurallar, ABD ordusu komuta kademesi tarafından Ekim 2018'de onayladı. Buna göre askeri yetkililer, olağanüstü koşullar oluşması durumunda, bir başka deyişle, 'Başkan tarafından önceden yetkilendirmenin mümkün olmadığı' yahut 'yerel makamların kontrolü kaybettiği' durumlarda, geçici olarak askeri idareyi tesis edebilecekler.

Oysa yeni bir Trump dönemi Pentagon yönergesi, sıkıyönetim ilan edilen hallerde dahi sivil yönetime mümkün olan en kısa sürede geri dönülmesi gerektiğini vurguluyor. Bu fikir ayrılığının temelinde muhtemelen Başkan Trump'ın iktidarı kaybetme korkusu yatıyor.