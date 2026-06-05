TÜİK mayıs ayı enflasyonunu açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen mayıs ayı enflasyon verilerini duyurdu. Açıklanan verilere göre mayıs ayında enflasyon yüzde 1,71, yıllık enflasyon ise yüzde 32,61 olarak hesaplandı.

ENAG VERİLERİ Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2026 mayıs ayına ilişkin E-TÜFE verilerini açıkladı. Buna göre ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,16 oranında arttı. Yıllık enflasyon artış oranı ise yüzde 53,13 olarak hesaplandı.

İTO VERİLERİ İTO verilerine göre İstanbul'da perakende fiyatlar mayıs ayında aylık yüzde 1,53 artarken, yıllık enflasyon yüzde 36,77'ye yükseldi ve aylık bazda en yüksek artış yüzde 4,14 ile lokanta ve oteller grubunda görüldü.