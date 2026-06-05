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TÜİK mayıs ayı enflasyonunu açıkladı
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TÜİK mayıs ayı enflasyonunu açıkladı

5.06.2026 10:01:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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TÜİK mayıs ayı enflasyonunu açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Nisan ayında açıklanan 4,18'lik enflasyon verilerinin ardından açıklanan mayıs ayı enflasyonu dikkat çekti.

TÜİK mayıs ayı enflasyonunu açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen mayıs ayı enflasyon verilerini duyurdu. Açıklanan verilere göre mayıs ayında enflasyon yüzde 1,71, yıllık enflasyon ise yüzde 32,61 olarak hesaplandı.

TÜİK mayıs ayı enflasyonunu açıkladı

ENAG VERİLERİ

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2026 mayıs ayına ilişkin E-TÜFE verilerini açıkladı. Buna göre ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,16 oranında arttı. Yıllık enflasyon artış oranı ise yüzde 53,13 olarak hesaplandı.

TÜİK mayıs ayı enflasyonunu açıkladı

İTO VERİLERİ

İTO verilerine göre İstanbul'da perakende fiyatlar mayıs ayında aylık yüzde 1,53 artarken, yıllık enflasyon yüzde 36,77'ye yükseldi ve aylık bazda en yüksek artış yüzde 4,14 ile lokanta ve oteller grubunda görüldü.

TÜİK mayıs ayı enflasyonunu açıkladı

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?

AA Finans anketine göre mayıs ayında TÜFE’nin aylık yüzde 1,65, yıllık ise yüzde 32,53 seviyesinde hesaplanması bekleniyordu.

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