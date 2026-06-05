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Emeklilerin 'garantilediği' maaş zammı belli oldu: Aylıklar kaç TL olacak?

Emeklilerin 'garantilediği' maaş zammı belli oldu: Aylıklar kaç TL olacak?

5.06.2026 10:19:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Emeklilerin 'garantilediği' maaş zammı belli oldu: Aylıklar kaç TL olacak?

Temmuz ayında yapılacak maaş zamları için gözler 5 aylık enflasyon verilerine çevrildi. Memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklileri, açıklanan mayıs ayı enflasyon rakamlarının ardından alacakları zam oranlarını hesaplamaya başladı. Peki, 5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu, memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? İşte tüm ayrıntılar...
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TÜİK tarafından açıklanan verilere göre mayıs ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1,71 olarak gerçekleşti.

Bu veriler doğrultusunda Bağ-Kur emeklileri için ocak ayında yüzde 4,84, şubat ayında yüzde 2,96, mart ayında yüzde 1,94, nisan ayında yüzde 4,18 ve mayıs ayında yüzde 1,71 oranında enflasyon oluştu.

Böylece 5 aylık toplam enflasyon oranı yüzde 16,60’a ulaştı. Memur ve memur emeklileri için oluşan 5 aylık enflasyon farkı ise yüzde 5,04 olarak hesaplandı.

SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ ŞİMDİDEN YÜZDE 16,60 ZAMMI HAK ETTİ

Mayıs ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık zam oranı toplamda yüzde 16,60 oldu.

Bu oran, Temmuz 2026 döneminde maaşlara yansıtılacak. Söz konusu artışla birlikte, şu an 20.000 TL alan bir SGK veya Bağ-Kur emeklisinin maaşı, haziran ayı verisi hariç şimdiden net 23.320 TL'ye yükselmiş oldu. Nihai zam oranı ise haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından 6 aylık toplam enflasyon üzerinden netleşecek.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN HESAPLANAN ZAM ORANI

Memur ve memur emeklileri, toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyor.

2026 Temmuz döneminde uygulanacak ikinci zam kapsamında memur ve memur emeklileri için mayıs ayı itibarıyla oluşan enflasyon farkı yüzde 5,04 seviyesine çıktı.

Bu orana, 8. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında belirlenen yüzde 7’lik zam eklendiğinde toplam kümülatif artış yüzde 12,40 olarak hesaplanıyor.

TEMMUZ ZAMMI HAZİRAN ENFLASYONUYLA NETLEŞECEK

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak kesin zam oranı, haziran ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli olacak.

Temmuz ayında memur ve memur emeklileri ayrıca yüzde 7 oranında toplu sözleşme zammı alacak. Böylece 2026 yılının ilk 6 ayına ilişkin maaş artışları kesinleşmiş olacak.

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