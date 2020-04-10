ABD'de işsizlik maaşına rekor başvuru

Uzmanların 5,5 milyon olarak öngördüğü ABD'deki haftalık işsizlik maaşı başvuruları 6,6 milyon buldu. ABD işsizlik maaşı başvuruları, geçen haftaki düşüşe rağmen yeni rekorlar kırmaya devam ediyor.

cumhuriyet.com.tr
10 Nisan 2020 Cuma, 11:35

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, koronavirüs salgını beklentileri fazlasıyla aşarak 6 milyon 606 bine tırmandı. 

Buna göre, bir ay önce 281 bin yeni başvuru kaydeden ABD’de, 30 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında işsizlik maaşı başvuruları bir önceki haftaya göre 261 bin azalarak 6,6 milyon oldu. 

Uzmanların bu segmentteki beklentileri 5,5 milyon olarak öngörülüyordu.


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