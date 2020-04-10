ABD'de işsizlik maaşına rekor başvuru

10 Nisan 2020 Cuma, 11:35

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, koronavirüs salgını beklentileri fazlasıyla aşarak 6 milyon 606 bine tırmandı.

Buna göre, bir ay önce 281 bin yeni başvuru kaydeden ABD’de, 30 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında işsizlik maaşı başvuruları bir önceki haftaya göre 261 bin azalarak 6,6 milyon oldu.

Uzmanların bu segmentteki beklentileri 5,5 milyon olarak öngörülüyordu.