Kahramanmaraş'taki okul saldırısı: DMM'den 'İsa Aras Mersinli ölmedi' iddialarına açıklama

Türkiye, Kahramanmaraş'taki okul saldırısını konuşmaya devam ediyor.

Son olarak bugün, saldırının faili 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli'nin 'ölmediğine yönelik iddialar sosyal medyada dolaşıma dokuldu.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), söz konusu iddiaların ardından bir açıklama yayımladı.

"DOLAŞIMA SOKULAN İDDİALAR TAMAMEN ASILSIZ"

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bazı sosyal medya mecralarında ve dijital platformlarda, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen elim hadisenin failinin ölmediğine dair dolaşıma sokulan iddialar tamamen asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu saldırganla ilgili adli ve tıbbi süreçler tamamlanmış; şahıs 16 Nisan 2026 tarihinde gömülmüştür.

Resmi kayıtlarla sabit olan bu gerçeğin aksine yapılan paylaşımlar; toplumsal hassasiyetleri istismar etmeyi, devlet-millet arasındaki güven bağını zedelemeyi, milli birlik ve bütünlüğümüzü sarsmayı isteyen bilinçli birer algı operasyonu ve kara propaganda faaliyetidir. Hukuk devletinin gereği olarak, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayan ve toplumsal barışı tehdit eden bu tür içeriklerin sorumluları hakkında gerekli yasal süreçler başlatılmıştır. Milletimizin huzurunu bozmaya yönelik dezenformasyon içerikli paylaşımlara karşı hassas olunması; yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur."