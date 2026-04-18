Yayın akışından çıkartılan 'Yeraltı' dizisi için karar verildi

18.04.2026 12:05:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarının ardından dizilerdeki şiddet sahneleri yeniden tartışmaya açıldı. Özellikle Yeraltı ve Eşref Rüya dizilerinin bu nedenle yayından kalkacağı iddiası ortaya atıldı. Yeraltı dizisinin yayın hayatına devam edeceği, ancak dizideki silah ve şiddet sahneleri işlenirken çok daha hassas davranılacağı belirtildi.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan saldırıların yankıları sürerken, dizilerdeki şiddet sahneleri de bir kez daha gündeme tartışılmaya başlandı.

Son dönemde en çok izlenen diziler arasında yer alan Yeraltı ve Eşref Rüya'nın bu nedenle yayından kalkacağı iddiası ortaya atıldı.

Kanallar ise, yayın akışlarında değişikliğe giderek dizilerin yeni bölümlerini yayınlamadı.

Ancak Yeraltı dizisinin yayından kaldırılmasının söz konusu olmadığı öğrenildi. Öte yandan dizideki silah ve şiddet sahneleri işlenirken çok daha hassas davranılacağı kaydedildi.

Yeraltı dizisinin 11. bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Yeraltı dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Yeraltı dizisinin son bölümünde ne oldu?
Yeraltı dizinin oyuncusu Sefa Zengin AKP Grup Toplantısı'na katıldı
Yeraltı dizinin oyuncusu Sefa Zengin AKP Grup Toplantısı'na katıldı 'Yeraltı' dizisinde rol alan Sefa Zengin, AKP Grup Toplantısı’nda görüntülendi. Zengin'in toplantı sırasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile sohbet ettiği görüldü.
Yeraltı dizisinin 12. bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Yeraltı dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Yeraltı dizisinin son bölümünde ne oldu?