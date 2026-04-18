Yayın akışından çıkartılan 'Yeraltı' dizisi için karar verildi

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan saldırıların yankıları sürerken, dizilerdeki şiddet sahneleri de bir kez daha gündeme tartışılmaya başlandı.

Son dönemde en çok izlenen diziler arasında yer alan Yeraltı ve Eşref Rüya'nın bu nedenle yayından kalkacağı iddiası ortaya atıldı.

Kanallar ise, yayın akışlarında değişikliğe giderek dizilerin yeni bölümlerini yayınlamadı.

Ancak Yeraltı dizisinin yayından kaldırılmasının söz konusu olmadığı öğrenildi. Öte yandan dizideki silah ve şiddet sahneleri işlenirken çok daha hassas davranılacağı kaydedildi.