ABD'den o ülkedeki vatandaşlarına uyarı

13 Mayıs 2020 Çarşamba, 16:49

ABD'nin Darüsselam Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, ülkenin en kalabalık şehri Darüsselam'ın yüksek derecede riskli olduğu belirtilerek, eldeki verilerin salgının üstel büyüme gösterdiğini işaret ettiğini vurgulandı.



Açıklamada, hükümetin haftalardır Kovid-19'a ilişkin rakamları güncellemediği hatırlatılarak, bu şehirdeki hastanelerin aşırı yoğun olduğuna ve sınırlı hastane kapasitesinin hayati sonuçlar doğurabileceğine işaret edildi.

LABORATUVARIN BAŞINDAKİ İSİM GÖREVDEN ALINDI

Nisan ayı sonundan bu yana ülkedeki vaka sayılarını güncellemeyen ve halkla paylaşmayan Tanzanya'da, devlet başkanının testlere ilişkin eleştirileri sonrası virüs testini yapan laboratuvarın başındaki isim görevden alınmıştı.



Devlet Başbakanı John Magufuli, laboratuvara gizlice insan isimleri adı altında hayvan, meyve ve yağ örnekleri gönderdiklerini ve bir keçi ve papayanın pozitif çıktığını söylemişti.

509 pozitif vakanın görüldüğü ülkede, 21 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.



