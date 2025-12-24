Son dakika... Uyuşturucu operasyonu genişliyor: 22 gözaltı kararı daha! Model, oryantal ve iş insanları da aralarında...

Türkiye, ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasını konuşurken; bu sabah İstanbul'da bir uyuşturucu operasyonu daha yapıldı.

Operasyon kapsamında 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, şu ana kadar 20 kişi gözaltına alındı.

APARATLAR GELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda kokain, esrar ve uyuşturucu kullanımına yönelik aparatlar ele geçirildi.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Operasyona dair, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da bir açıklama geldi.

Söz konusu açıklamada şunlar kaydedildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında; uyuşturucu Madde İmal ve Ticaret, Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için; Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma, Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme suçlarından haklarında gözaltına alınma, arama ve el koyma kararı bulunan , 22 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik 24.12.2025 tarihinde İstanbul merkezli, Muğla, Adana Antalya illerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon kapsamında 1 şüpheli şahsın cezaevinde bulunduğu anlaşılmış, 20 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 1 şüpheli şahıs hakkında yakalama işlemleri devam etmektedir. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda;

- kokain maddesi

- esrar maddesi

- Uyuşturucu içmeye yarayan aparatlar ele geçirilmiştir.

Soruşturma gizlilikle ve titizlikle devam etmektedir."

ÜNLÜ İSİMLER DE ARALARINDA

İktidara yakın Sabah'ın haberine göre; model Melisa Fidan Çalışkan, oryantal Nuran Çokçalışkan, iş insanı Mehmet Tosmur ve iş insanı Hamdi Burak Beşer'in gözaltına alınan isimler arasında olduğu öğrenildi.

İŞTE GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

1. Hamdi Burak Beşer

2. Mahmut Uğur Ziylan

3. Erdi Çetin

4. Uğur Can Peker

5. Melisa Şahin

6. İhsan Aygün

7. Melissa Fidan Çalışkan

8. Nuran Çokçalışkan

9. Burak Kaptan

10. Müzeyyen Karakan

11. Murat Can Şirin

12. Yağmur Uçkun

13. Atilla Aydın

14. Ozan Kılıç

15. Esra Yoldaş Balcı

16. Semavi Siverek

17. Mehmet Tosmur

18. Halime Göçmen

19. Ercan Siverek

20. Yılmaz Burak Bozkurt