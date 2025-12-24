Şam'da Hakan Fidan'ın basın toplantısı 'erken sonlandırıldı': Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile dün Suriye'ye bir çalışma ziyaretinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan, bir gazetecinin Miami'de yapılan Gazze konulu toplantı, Gazze Barış Kurulu'nun yapısı ve görev alacakların netleşip netleşmediği ve Türkiye'nin bu Kurul'da görev alıp almayacağına ilişkin sorusunu yanıtlarken basın toplantısının sona erdiği anonsu yapıldı.

Görüntülerin sosyal medyada tartışılması üzerine Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Öncü Keçeli, olaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Dün (22 Aralık) Şam'da, Sayın Bakanımız ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani'nin ortak basın toplantısının sonuna doğru teknik bir aksaklık yaşanmış; Gazze'deki gelişmelere dair yöneltilen soruya yanıt veren Sayın Bakanımızın konuşması sırasında çevirmenin sesi toplantı salonundaki kulaklıklara ulaşmamıştır. Bu sorun üzerine oturumu yöneten Suriyeli yetkili, Sayın Bakanımızın sözlerinin tamamlandığını düşünerek toplantıyı erken sonlandırmıştır. Yaşanan bu durumdan ötürü Suriye tarafı heyetimizden özür dilemiştir."