Acenteler ayakta kalmalı

21 Nisan 2020 Salı, 02:00

Özellikle hayatdışı sigortaların en büyük satış kanalı olan ve sayıları 15 bini aşan acenteler de, koronavirüsten dikkat çekici şekilde etkilendi. Bu tür kriz durumlarında tüketicilerin ilk tasarruf yaptığı alanlardan birinin sigorta olmasının gelirlerini düşürdüğünü belirten acente örgütlerinin temsilcileri, buna karşın maliyetlerinin aynı kaldığını vurguladı.

ŞİRKETLERE ÇAĞRI

Sektör temsilcilerine göre, salgın nedeniyle desteklenmek üzere “mücbir” kapsamına alınan kesimler açısından acenteler arasında ayrım yapılması yanlış. Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu (TÜSAF) Başkanı Murat Büyükçelebi şu vurguyu yaptı: “Sadece ‘gerçek kişi’ acenteleri kapsama aldılar. Oysa acentelerin üçte ikisi ‘tüzel kişi’ ve istihdamları daha fazla. Bu kesim de kapsama alınmalı.” Bu konuda TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK) Başkanı Levent Korkut da, “Eşitlik için bu mutlaka yapılmalı” dedi.

Kredi önlemlerinden faydalanamadıklarını da belirten TÜSAF Başkanı Büyükçelebi, bu zor dönemi az hasarla atlatmak için sigorta şirketlerine şu çağrıyı yaptı: “Acentelerin ayakta kalması lazım. Bu nedenle geçen yılki dönemsel gelirimizin; örneğin 100 liranın 80’ini bize avans olarak verebilirler. Zaten bugün, azalan satışlara rağmen yine de 50 liralık üretim yapabiliyoruz.” Ayrıca TOBB’a seslenen ve aidat ertelemenin yeterli olmadığını belirten Büyükçelebi, “Çünkü hem TOBB hem ‘normal’ ve ‘munzam’ olmak ticaret odalarına toplamda üç aidat ödüyoruz. Bu düzenlemeli” dedi. Büyükçelebi, sigortalılara yönelik kolaylıkları ise desteklediklerini söyledi.

‘TRAFİK’TE KOMİSYON ARTMALI

Zorunlu trafik sigortası gelirlerinin acenteler için önemine dikkat çeken TOBB SAİK Başkanı Levent Korkut, bu branşta Nisan 2016 öncesi tavan komisyon oranlarına dönülmesini önerdi. Korkut, “O dönem komisyon yüzde 50 düşürülmüştü. Ancak 20 Mart’ta ‘Genel Şartlar’da yapılan değişiklik komisyonların yeniden düzenlenmesine imkan veriyor. Bu acentelerimiz için can suyu olacaktır. Talebimizi Hazine ve Maliye Bakanımıza da mektupla ilettik” dedi.

Ayrıca bazı sigorta şirketlerinin zorunlu trafikte her gün değişen fiyat politikası uyguladığını, bunun da tüketiciyle aralarında güven sorunu oluşturabileceğini vurgulayan Korkut, bu branşta ‘tek fiyat’ talep etti. SAİK olarak hem bölge bölge acenteleri hem sivil toplum örgütlerini telekonferans yöntemiyle sürekli bilgilendirdiklerini ve önerilerini aldıklarını açıklayan Korkut, tüketicilere de risklere karşı poliçelerini yenileme çağrısı yaptı.