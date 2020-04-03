'Acil Korona Mekanları' ağı kuruldu

03 Nisan 2020 Cuma, 13:13

Mimarlar, virüse karşı ‘Acil Korona Mekanları’ ağını kurarak geçici yaşam alanları tasarlamak için meslektaşlarına çağrı yaptı.

Çağrıda, "Acil Korona Mekânları ismini verdiğimiz bu ağ; yukarıda saydığımız ve süreç içinde ortaya çıkacak tüm mekansal ihtiyaçlar için gönüllü emeği esas alan kolektif üretim biçimiyle çalışmayı hedefleyen herkese açıktır" denildi.

Acil Korona Mekanları Ağı’nın çağrısı şöyle:

“Dünyanın çeşitli ülkelerinde tasarımcılar benzer kaygılarla üretimlerde bulunuyorlar. Biz de bu çabanın parçası olmak istiyoruz. Ek yatak kapasiteli hastane destek birimleri, bakım yerleri, karantina alanları, yoğun bakım üniteleri, sahra hastaneleri, sağlık personeli için geçici yaşam alanları oluşturabilmek amacıyla tasarım ve mekansal organizasyon önerileri için bir ağ kurduk. Acil Korona Mekanları ismini verdiğimiz bu ağ; yukarıda saydığımız ve süreç içinde ortaya çıkacak tüm mekansal ihtiyaçlar için gönüllü emeği esas alan kolektif üretim biçimiyle çalışmayı hedefleyen herkese açıktır. Bu çağrıyı mimarlar olarak başlatıyoruz ama acil korona mekanları için desteğe hazırım diyen herkesi bu ağın parçası olmaya davet ediyoruz. Süreç içinde; TTB, Sağlık Bakanlığı ve belediyeler ile koordineli çalışmayı istiyoruz.

Tasarım ve organizasyonlar için ekipler kurmayı; doktorlar, mühendisler, tasarımcılar, şehir plancıları gibi pek çok meslek grubuyla ve üretici firma & ekiplerle gücümüzü ve bilgimizi birleştirmeyi hedefliyoruz.”