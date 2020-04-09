"Açız" diyen yurttaşa "Geber" yanıtı veren Nail Noğay görevden alındı

09 Nisan 2020 Perşembe, 09:31

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdür yardımcısı Nail Noğay, koronavirüs salgını nedeniyle yapılan bir video röportajı alıntılayarak paylaşılan tweete "Geber" yanıtı verdi.

Video röportajda konuşan yurttaş, "Şu anda çok mağdur durumdayım. Bu sabah, ayıptır söylemesi, çocuklarıma kahvaltı ettiremedim ve bu benim zoruma gitti. Devletimiz bu duruma bir el koysun. Şimdi çocuklarım aç kalmasınlar diye dilenmekten geliyorum. Çıkma diyorlar, bu durumda nasıl çıkmayayım. Biz ölelim ama çocuklarımız aç kalmasın" ifadelerini kullandı.

'AÇIM' DİYEN YURTTAŞA 'GEBER' DİYE YANIT VERDİ

İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Nail Noğay'ın, aç olduklarını açıklayan kadına verdiği cevap ise sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Bahsi geçen haberi alıntılayan Noğay, çocuklarıyla birlikte aç kaldığını belirten kadına "Geber" yanıtını verdi.

Görev tanımı “Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Çocuk Kulüpleri Birimi” olan Noğay, sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine attığı tweeti silse de paylaşıma ait ekran görüntüleri birçok kişi tarafından tekrar paylaşıldı.

GÖREVDEN ALINDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Nail Noğay’ın görevden alındığı ifade edildi:

-Bakanlığımıza bağlı çalışan bir İl Müdür Yardımcısı'nın sosyal medyada gündeme gelen çirkin paylaşımı toplumumuzun tepkisini çekmiştir. Birlik ve beraberlik ruhumuzu yaralayıcı bir dil ve üslup devletimizin hiçbir kademesinde asla kabul edilemez.

- Anne ve yavrularımız ziyaret edilerek ihtiyaçları karşılanacak ve bakanlığımız hizmet modellerinden faydalandırılacaktır. Bilinmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti'nin olduğu yerde kimse sahipsiz ve yalnız değildir.

- Biz; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak tüm vatandaşlarımızın huzur, barış ve refah içerisinde birlikte yaşaması için canla başla çalışmaya devam ederek bu tür davranışlara asla izin vermeyeceğiz. Söz konusu şahıs olayın hemen akabinde görevden alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştır.







