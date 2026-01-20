Bakımevindeki tartışma cinayetle bitti: Mesai arkadaşını silahla vurdu!

Alınan bilgiye göre, Torul İlçe Özel İdare bünyesindeki Bakımevi’nde görev yapan Dursun B. ile aynı kurumda çalışan mesai arkadaşı Cengiz Demirci arasında bu sabah işyerinde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çıkan tartışma sonucu Dursun B., Cengiz Demirci'yi tabancayla vurdu. Ağır yaralanan Demirci olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli Dursun B., polis tarafından gözaltına alındı.

Olayın ardından Gümüşhane Valisi Aydın Baruş da bakımevine gelerek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı. Demirci’nin iki çocuk babası olduğu öğrenildi.