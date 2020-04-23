Adalar'a giriş ve çıkış 1 ay süreyle yasaklandı

23 Nisan 2020 Perşembe, 21:27

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Adalar'a giriş ve çıkışlar kısıtlanıyor. 26 Nisan 2020 Pazar günü saat 24.00 ile 31 Mayıs 2020 Pazar günü saat 24.00 arasında belirlenen istisnalar dışında Adalar'a giriş ve çıkış yapılamayacak.