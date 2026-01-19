Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son Dakika... Sarıyer'in eski belediye başkanı Şükrü Genç'e hapis cezası

19.01.2026 13:37:00
Batuhan Serim
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 25 sanıklı 'Kazova Tekstil' davasında Sarıyer'in eski belediye başkanı Şükrü Genç hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

