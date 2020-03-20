Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: Cezaevlerinde rastlanan pozitif vaka yok
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, cezaevlerinde rastlanan pozitif corona virüs vakası olmadığını söyledi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, cezaevlerindeki corona virüs önlemlerine ilişkin açıklama yapıyor.
Gül şu ifadeleri kullandı: "Hükümlü ve tutuklular devlete emanet, onların sağlığı için her türlü titizlik gösteriliyor. Bütün tedbirler alınmakta. Maskedir eldivendir tüm tedarikler de yapıldı. Mahkumlara dışarıdan risk olmaması için bütün tedbir alındı. Cezaevlerimizde pozitif rastlanan hiçbir vaka yoktur."
AYRINTILAR GELİYOR
Video Haberler
- 'Koronavirüs' paniği kamerada! Herkes bir anda kaçıştı
- Karantinadan kaçanlar tutuklanabilir
- Canını hiçe sayıp karantina altına alınan şehre girdi!
- Canlı yayında 3 kişiyi köpek kovaladı
- Yer: Sivas... Görenleri şaşkına çevirdiler
- Elazığ’daki 5.0 büyüklüğündeki deprem anı kamerada
- Sağlık emekçileri Türkiye'ye teşekkürlerini iletti
- Sağlık emekçileri balkonlarda alkışlandı
- Alevilere skandal ifadeler kullanan Fidan emniyette
- Uçakta tek başına uçtu... O anları kaydetti