Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: Cezaevlerinde rastlanan pozitif vaka yok

20 Mart 2020 Cuma, 15:22

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, cezaevlerindeki corona virüs önlemlerine ilişkin açıklama yapıyor.

Gül şu ifadeleri kullandı: "Hükümlü ve tutuklular devlete emanet, onların sağlığı için her türlü titizlik gösteriliyor. Bütün tedbirler alınmakta. Maskedir eldivendir tüm tedarikler de yapıldı. Mahkumlara dışarıdan risk olmaması için bütün tedbir alındı. Cezaevlerimizde pozitif rastlanan hiçbir vaka yoktur."

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