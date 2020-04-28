Adalet Bakanı Gül: Duruşmaların erteleme tarihleri 15 Haziran'a uzatıldı

28 Nisan 2020 Salı, 14:28

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün başkanlığında, Adalet hizmetlerinde koronavirüse karşı alınan tedbirlerle ilgili koordinasyon toplantısının yedincisi video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Görüşme sonrasında basın açıklaması yapan Adalet Bakanı Gül, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında duruşmaların ertelendiği tarih 15 Haziran'a kadar uzatılmıştır" diye konuştu.

Gül'ün açıklamasında öne çıkan başlıklar şunlar

15 HAZİRAN'A KADAR DURUŞMA YOK

Yargıdaki faaliyetlerin durmasına ilişkin düzenleme yapılmıştı. Dün Cumhurbaşkanımız bu sürenin 15 Haziran'a kadar uzatıldığını duyurdu. Bu tarih salgının gidişine göre öne çekilebilecektir. Tüm bunların virüsün seyri ile ilgili değerlendirilecektir. Virüs esasen hiçbir ideoloji hiçbir ayrım gözetmiyor.

120 TUTUKLU VE HÜKÜMLÜDE KORONAVİRÜS

4 ayrı cezaevinden 120 tutuklu ve hükümlüye Covid-19 tanısı konuldu, tamamı hastanelerde tedavi altında, sağlık durumları iyi. Yoğun bakımda bulunan tutuklu ve hükümlü yok.