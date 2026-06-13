Ali Mahir Başarır, Kılıçdaroğlu'yla 'Hasan Ufuk Çakır' diyaloğunu ilk kez anlattı

CHP'ye yönelik yargı kararıyla 'mutlak butlan' olarak partinin Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin diğer 8 milletvekili ile birlikte ihraç talebinde bulunduğu CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır dikkat çeken açıklamalar yaptı.

TBMM'de Grupbaşkanvekili görevini de sürdüren Başarır'ın CHP MYK'si kararı sonrası bu görevi de TBMM web sitesinden kaldırılmıştı.

Onlar TV'de Şule Aydın'ın sorularını yanıtlayan Başarır, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı süreci ve CHP milletvekilleri listelerine aldığı isimler hakkında açıklamalarda bulundu.

'HASAN UFUK ÇAKIR' DİYALOĞUNU İLK KEZ ANLATTI: ''ZATEN CUMHURBAŞKANI OLAMAZSIN Kİ''

Mahir Başarır, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde AKP'ye katılan Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ı milletvekili adayı göstermesine yaptığı itirazda yaşadığı diyaloğu ilk kez anlattı.

Ali Mahir Başarır şu ifadelere yer verdi:

"Listelerin verilmesine saatler kala 39 milletvekilini zarfla getirdi, PM’nin önüne attı. En acısını söyleyeyim mi? Kılıçdaroğlu’yla kopuşum bu olaydır: Hasan Ufuk Çakar’ı milletvekili yapmak istiyor, herkes karşı. Çıktım odasına, ‘ne olur yapmayın, yalvarıyorum’ dedim. Durdu durdu durdu ‘zaten dedi 5 kişi çıkmaz Mersin'den’ dedi. Ben böyle durdum bir üç saniye baktım… ‘Mersin’de beş çıkmazsa zaten sen Cumhurbaşkanı olamazsın ki…” Orada bitti benim için Kılıçdaroğlu. Mersin'den 5 kişinin çıkacağına inanmayan bir kişi Cumhurbaşkanı olacağına inanıyor mudur sizce?"

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI: ''HİÇ TARTIŞILMADI, KONUŞTURULMADI''

CHP'li Başarır, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da adaylığının hiçbir şekilde tartıştırılmadan masaya getirildiğini ifade ederek adaylık sürecine dair konuştu. Aydın'ın ''Neden bunu dile getirmediniz?'' sorusuna ise ''Ben o zaman milletvekiliydim. Grup toplantısına Engin Bey geldi. 'Kemal Bey aday oluyor' dedi. Tartışılmadı konuşturulmadı. O saatten sonra itiraz etsen 'Senin yüzünden kazanamadı' denilecek. Ama yine itiraz edilebilir miydi? Evet edilebilirdi. Bunu da söyleyebilirim bir özeleştiri olarak'' dedi.