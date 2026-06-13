Suavi'den 'butlan'cı Barış Yarkadaş'a yanıt: 'Öğrenmenin yaşı yok'

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38'inci kurultayına yönelik 'mutlak butlan' kararı sonrası birçok sanatçı, partinin başına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönetimine eserlerinin etkinliklerinde kullanılmaması çağrısında bulunmuştu.

Aralarında Zülfü Livaneli, Selda Bağcan, Ali Altay ve Suavi'nin de olduğu sanatçıların bu adımı, Kılıçdaroğlu cephesini kızdırdı.

Bir süredir AKP'ye yakın medyada seçilmiş CHP lideri Özgür Özel ve ekibine karşı yapılan programlarda "yorumcu" olarak katkıda bulunan Barış Yarkadaş da Kılıçdaroğlu cephesi adına rahatsızlığını çok sert ifadelerle dile getirdi.

Yarkadaş, iktidara yakın TV 100'de yorumcu olduğu programda, "Zülfü Livaneli, Suavi, Ali Altay açıklama yapıyor, Edip Akbayram'ın ailesi açıklama yapıyor, şarkılarımızı kullanmayın diye. Sen kimin şarkısını kime kullandırtmıyorsun? Hangi hakla kullandırtmıyorsun?" ifadelerini kullandı.

Yarkadaş'ın sorularına sanatçı Suavi yanıt verdi. Sosyal medya platformu X'teki hesabından Barış Yarkadaş'a "Barış (Y)arkadaş bilmeden reaksiyon verme. Öğrenmenin yaşı yok" diye seslenen Suavi, Yarkadaş'ı müzisyenlerin meslek örgütlerine danışmaya ve ilgili yasayı incelemeye çağırdı.

Suavi'nin paylaşımı şöyle:

"Ülkemizde 4 “ana” Müzik Meslek Birliği var, bunlar…

MÜYORBİR+(MESAM+MSG) ve MÜYAP onlara veya BANA SOR !

Fikri Mülkiyet Yasası 5846 ya iyi çalış.

Eser sahibi ve İcracı haklarını öğrendikten sonra doğruyu konuş."