Adalet Bakanı'ndan infaz düzenlemesi açıklaması
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, TBMM'ye gelmesi gündemde olan infaz düzenlemesine ilişkin olarak, "Bizim de gözümüz kulağımız Mecliste. Çok gecikmeden Meclis gündemine gelecek" diye konuştu.
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