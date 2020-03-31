Adalet Bakanı'ndan infaz düzenlemesi açıklaması

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, TBMM'ye gelmesi gündemde olan infaz düzenlemesine ilişkin olarak, "Bizim de gözümüz kulağımız Mecliste. Çok gecikmeden Meclis gündemine gelecek" diye konuştu.

cumhuriyet.com.tr
31 Mart 2020 Salı, 11:23

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