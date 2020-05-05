Adana Büyükşehir Belediyesi'nden Şefkat Köprüsü kampanyası
Adana Büyükşehir Belediyesi yardıma muhtaç yurttaşlarla, onlara yardım elini uzatmak isteyenleri buluşturuyor.
Adana Büyükşehir Belediyesi, bağış yapmak isteyen yurttaşlarla, yardıma muhtaç yurttaşlar arasında köprü oluyor. Şefkat Köprüsü kampanyasına katılmak isteyen yardımseverler, belediyenin ALO 153 hattından ve sefkatkoprusu.com internet sitesinden başvurularını yapabiliyor.
İLK BULUŞMAYI ZEYDAN KARALAR YAPTI
Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, bağış yapmak isteyen yurttaşlarla, yardıma ihtiyacı olan yurttaşları buluşturmak için şefkat köprüsü kurduklarını kaydederek, “Siz bağışlıyorsunuz biz yurttaşlarımıza ulaştırıyoruz. Ben bir maaşımı bağışlayarak yardım kampanyasını başlatıyorum. Mübarek Ramazan ayında zekatlarımızı bu şekilde değerlendirelim istiyoruz. Yurttaşlarımızın katkılarını bekliyoruz” dedi.
Kentin kurumsal firmaları ile yapılan görüşmeler sonucunda, katkı koymayı kabul eden tedarikçi firmaların iban numaraları gönüllü formunun içinde yer alacak.
Dileyen yurttaşlar istediği marketten gıda kolisini temin edip 0 322 455 3975-76-77 nolu Kriz Yönetim Merkezini arayarak bilgi verdiklerinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.
Şefkat Köprüsü kampanyasının dışında toplamda 150 bin gıda kolisini de ihtiyaç sahibi yurttaşlara ulaştırmayı hedefleyen Adana Büyükşehir Belediyesi, şu ana kadar 43 bin civarında koliyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.
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