Mevduat faizinde yeni oranlar: 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu?
19.01.2026 10:45:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimi kararı sonrasında bankalarda mevduat faiz oranları güncellendi. Politika faizinin yüzde 38’e çekilmesiyle birlikte, özellikle 500 bin TL tutarındaki birikimlerin 32 günlük vadede sağlayacağı net getiri değişti. Yatırımcılar, 19 Ocak 2026 itibarıyla bankaların sunduğu güncel oranları yakından izliyor. İşte 19 Ocak 2026 itibarıyla banka banka en yüksek faiz oranları ve güncel kazanç tablosu...

TCMB’nin aralık ayında aldığı kararla politika faizinde 150 baz puanlık indirime gitmesi, mevduat piyasasında dengeleri etkiledi. Politika faizinin yüzde 39,5’ten yüzde 38’e düşürülmesinin ardından, bankaların mevduat faizlerini nasıl şekillendirdiği merak konusu oldu.

FAİZ İNDİRİMİ MEVDUAT ORANLARINI ETKİLEDİ

TCMB’nin faiz indirimi kararının ardından bankalar, vadeli mevduat hesaplarında uyguladıkları faiz oranlarını aşağı yönlü revize etti. Bu süreçte özellikle kısa vadeli ve yüksek tutarlı mevduatlara sunulan oranlarda belirgin değişimler yaşandı.

MEVDUATTA BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Faiz indirimi sonrası mevduat faizlerinde görülen geri çekilme, 500 bin TL birikimini değerlendirmek isteyen yatırımcıların tercihlerini etkiliyor. Bankaların mevduat politikalarının, önümüzdeki dönemde TCMB’nin atacağı yeni adımlara bağlı olarak şekillenmesi beklenirken, yatırımcıların daha temkinli davrandığı gözleniyor.

500 BİN TL’NİN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ YENİDEN HESAPLANDI

16 Ocak 2026 itibarıyla 500 bin TL’nin 32 günlük vadede sağlayacağı net faiz getirisi, bankaların güncel mevduat oranlarına göre yeniden hesaplandı. Ortaya çıkan tablo, vadeli mevduat hesabı açmayı planlayan yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

AYLIK MEVDUAT KAZANCI GÜNDEMDE

TCMB’nin faiz indirimi kararının ardından 500 bin TL’nin aylık mevduat getirisi yeniden gündeme geldi. Bankaların güncel oranlarına göre hazırlanan karşılaştırmalarda, farklı bankaların sunduğu tahmini net kazançlar öne çıkıyor.

GÜNCEL VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANLARI

İşte 500 bin TL vadeli mevduat için en yüksek getiriyi sunan bankalar ve güncel net kazanç tablosu:

HALKBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 37
  • Net Kazanç: 13 bin 381 TL
  • Vade Sonu: 513 bin 381 TL
ŞEKERBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 37
  • Net Kazanç: 13 bin 381 TL
  • Vade Sonu: 513 bin 381 TL
ENPARA.COM

  • Faiz Oranı: Yüzde 38
  • Net Kazanç: 13 bin 742 TL
  • Vade Sonu: 513 bin 742 TL
İŞ BANKASI

  • Faiz Oranı: Yüzde 38,5
  • Net Kazanç: 13 bin 923 TL
  • Vade Sonu: 513 bin 923 TL
ODEA BANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 38,5
  • Net Kazanç: 13 bin 923 TL
  • Vade Sonu: 513 bin 923 TL
GARANTİ BBVA

  • Faiz Oranı: Yüzde 39,5
  • Net Kazanç: 14 bin 285 TL
  • Vade Sonu: 514 bin 285 TL
HAYAT FİNANS

  • Faiz Oranı: Yüzde 39,99
  • Net Kazanç: 14 bin 462 TL
  • Vade Sonu: 514 bin 462 TL
ZİRAAT BANKASI

  • Faiz Oranı: Yüzde 40
  • Net Kazanç: 14 bin 466 TL
  • Vade Sonu: 514 bin 466 TL
GETİRFİNANS

  • Faiz Oranı: Yüzde 40
  • Net Kazanç: 14 bin 466 TL
  • Vade Sonu: 514 bin 466 TL
AKBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 40
  • Net Kazanç: 14 bin 466 TL
  • Vade Sonu: 514 bin 466 TL
QNB FİNANSBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 41
  • Net Kazanç: 14 bin 827 TL
  • Vade Sonu: 514 bin 827 TL
DENİZBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 41,5
  • Net Kazanç: 15 bin 8 TL
  • Vade Sonu: 515 bin 8 TL
VAKIFBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 43
  • Net Kazanç: 15 bin 551 TL
  • Vade Sonu: 515 bin 551 TL
Not: Faiz oranları 1 aylık vade için geçerlidir. Bankaların kampanya dönemlerine göre değişiklik gösterebilir.

