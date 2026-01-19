Mevduat faizinde yeni oranlar: 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu?

TCMB’nin aralık ayında aldığı kararla politika faizinde 150 baz puanlık indirime gitmesi, mevduat piyasasında dengeleri etkiledi. Politika faizinin yüzde 39,5’ten yüzde 38’e düşürülmesinin ardından, bankaların mevduat faizlerini nasıl şekillendirdiği merak konusu oldu.

FAİZ İNDİRİMİ MEVDUAT ORANLARINI ETKİLEDİ TCMB’nin faiz indirimi kararının ardından bankalar, vadeli mevduat hesaplarında uyguladıkları faiz oranlarını aşağı yönlü revize etti. Bu süreçte özellikle kısa vadeli ve yüksek tutarlı mevduatlara sunulan oranlarda belirgin değişimler yaşandı.

MEVDUATTA BELİRSİZLİK SÜRÜYOR Faiz indirimi sonrası mevduat faizlerinde görülen geri çekilme, 500 bin TL birikimini değerlendirmek isteyen yatırımcıların tercihlerini etkiliyor. Bankaların mevduat politikalarının, önümüzdeki dönemde TCMB’nin atacağı yeni adımlara bağlı olarak şekillenmesi beklenirken, yatırımcıların daha temkinli davrandığı gözleniyor.

500 BİN TL’NİN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ YENİDEN HESAPLANDI 16 Ocak 2026 itibarıyla 500 bin TL’nin 32 günlük vadede sağlayacağı net faiz getirisi, bankaların güncel mevduat oranlarına göre yeniden hesaplandı. Ortaya çıkan tablo, vadeli mevduat hesabı açmayı planlayan yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

AYLIK MEVDUAT KAZANCI GÜNDEMDE TCMB’nin faiz indirimi kararının ardından 500 bin TL’nin aylık mevduat getirisi yeniden gündeme geldi. Bankaların güncel oranlarına göre hazırlanan karşılaştırmalarda, farklı bankaların sunduğu tahmini net kazançlar öne çıkıyor.

GÜNCEL VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANLARI İşte 500 bin TL vadeli mevduat için en yüksek getiriyi sunan bankalar ve güncel net kazanç tablosu:

HALKBANK Faiz Oranı: Yüzde 37

Yüzde 37 Net Kazanç: 13 bin 381 TL

13 bin 381 TL Vade Sonu: 513 bin 381 TL

ŞEKERBANK Faiz Oranı: Yüzde 37

Yüzde 37 Net Kazanç: 13 bin 381 TL

13 bin 381 TL Vade Sonu: 513 bin 381 TL

ENPARA.COM Faiz Oranı: Yüzde 38

Yüzde 38 Net Kazanç: 13 bin 742 TL

13 bin 742 TL Vade Sonu: 513 bin 742 TL

İŞ BANKASI Faiz Oranı: Yüzde 38,5

Yüzde 38,5 Net Kazanç: 13 bin 923 TL

13 bin 923 TL Vade Sonu: 513 bin 923 TL

ODEA BANK Faiz Oranı: Yüzde 38,5

Yüzde 38,5 Net Kazanç: 13 bin 923 TL

13 bin 923 TL Vade Sonu: 513 bin 923 TL

GARANTİ BBVA Faiz Oranı: Yüzde 39,5

Yüzde 39,5 Net Kazanç: 14 bin 285 TL

14 bin 285 TL Vade Sonu: 514 bin 285 TL

HAYAT FİNANS Faiz Oranı: Yüzde 39,99

Yüzde 39,99 Net Kazanç: 14 bin 462 TL

14 bin 462 TL Vade Sonu: 514 bin 462 TL

ZİRAAT BANKASI Faiz Oranı: Yüzde 40

Yüzde 40 Net Kazanç: 14 bin 466 TL

14 bin 466 TL Vade Sonu: 514 bin 466 TL

GETİRFİNANS Faiz Oranı: Yüzde 40

Yüzde 40 Net Kazanç: 14 bin 466 TL

14 bin 466 TL Vade Sonu: 514 bin 466 TL

AKBANK Faiz Oranı: Yüzde 40

Yüzde 40 Net Kazanç: 14 bin 466 TL

14 bin 466 TL Vade Sonu: 514 bin 466 TL

QNB FİNANSBANK Faiz Oranı: Yüzde 41

Yüzde 41 Net Kazanç: 14 bin 827 TL

14 bin 827 TL Vade Sonu: 514 bin 827 TL

DENİZBANK Faiz Oranı: Yüzde 41,5

Yüzde 41,5 Net Kazanç: 15 bin 8 TL

15 bin 8 TL Vade Sonu: 515 bin 8 TL

VAKIFBANK Faiz Oranı: Yüzde 43

Yüzde 43 Net Kazanç: 15 bin 551 TL

15 bin 551 TL Vade Sonu: 515 bin 551 TL