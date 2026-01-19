Yurttaşlara çağrı: CHP'nin yeni miting adresi belli oldu!

CHP, “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” temalı mitinglerine devam ediyor.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni miting adresinin Çekmeköy olduğunu bildirdi.
Çelik şunları yazdı:
"Hedefimiz halkın iktidarıdır!
Genel Başkanımız Özgür Özel’in öncülüğünde, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve tüm yol arkadaşlarımızın özgürlüğü için buluşuyoruz.
Çekmeköy - Hamidiye Mahallesi (İBB Çekmeköy Spor Kompleksi arkası)
21 Ocak Çarşamba | 19.30"
