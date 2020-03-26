Adem’den koronavirüse ‘Büyük’ gol

26 Mart 2020 Perşembe, 20:11

Galatasaray’ın golcüsü Adem Büyük, Sağlık Bakanlığı'na 100 bin maske, 15 bin test ve 3 bin koruyucu ekipman bağışında bulundu.

Falcao’nun yokluğunda sarı kırmızılı ekibin gol yükünü çeken 32 yaşındaki futbolcu, Türkiye’de giderek yaygınlaşan salgına engel olabilmek için çalışan sağlık görevlilerine verilmek üzere bu yardımda bulundu.