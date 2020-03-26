Adem’den koronavirüse ‘Büyük’ gol
Galatasaraylı Adem Büyük, sağlıkçılara destek oldu.
Galatasaray’ın golcüsü Adem Büyük, Sağlık Bakanlığı'na 100 bin maske, 15 bin test ve 3 bin koruyucu ekipman bağışında bulundu.
Falcao’nun yokluğunda sarı kırmızılı ekibin gol yükünü çeken 32 yaşındaki futbolcu, Türkiye’de giderek yaygınlaşan salgına engel olabilmek için çalışan sağlık görevlilerine verilmek üzere bu yardımda bulundu.
Video Haberler
- Bilim Kurulu, Çin'le video konferans gerçekleştirdi
- 112'den kuzulara yem isteyen kadına, gıda getirdiler
- İnşaat işçileri sağlıksız koşullarda çalışıyor
- Binlercesi ortaya çıktı! Korkuya neden oldu
- YSK, CHP'li başkanın mazbatasını iptal etti
- Virüse meydan okuyan fenomen koronavirüse yakalandı
- Yer: Üsküdar... Zabıta ekipleri onu böyle yakaladı
- Koronavirüse aldırış etmedi! Mide bulandıran görüntüler
- Sıla’nın canlı yayın kazası gülümsetti
- Putin'den koronavirüs kararı