CHP'nin yeni miting adresi belli oldu: 'Sanayinin, emeğin, emekçinin şehri...'

CHP, seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlattığı 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerini sürdüyor.

CHP'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yeni miting adresinin Kocaeli olduğu açıklandı.

Buna göre miting 21 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'te İzmit Real Avm Otopark Alanı'nda yapılacak.

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Cumartesi günü sanayinin, emeğin, emekçinin şehri Kocaeli'ndeyiz!

İrademizi gasp ettirmeyeceğiz!

Hakkımızı bir avuç insana yedirmeyeceğiz!

Korku siyasetine teslim olmayacağız!

Bu ülkeye yeniden adalet ve demokrasi gelene kadar meydanlarda, eylemlerde hep birlikte direnecek,

Hep birlikte kazanacağız!"