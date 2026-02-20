Futbolda bahis soruşturmasında yeni dalga: 33 gözaltı kararı! İsimler belli oldu: Süper Lig takımlarının yöneticileri gözaltında...

Türk futbolundaki "bahis" soruşturması devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah yeni bir gelişme yaşandı.

SORUŞTURMA YÖNETİCİLERE UZANDI

Bahis hesabı bulunduğu tespit edilen ve özellikle yöneticisi olduğu takım ile başka bir takım arasındaki futbol müsabakası sırasında rakip takıma bahis oynadığı tespit edilen 33 şüpheli hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un 11.maddesine muhalefet iddiası ile gözaltı kararı verildi.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

İstanbul merkezli 10 farklı ilde 33 farklı adreste eşzamanlı olarak yapılan baskınlarda 32 kişi gözaltına alındı. Diğer 1 şüpheli hakkında ise arama çalışmaları devam ediyor.

GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER BELLİ OLDU

Son olarak, operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimler de belli oldu.

İşte o kişiler:

ABDULLAH SANCAK – ADANA DEMİRSPOR

ADEM BAŞBİLEN – ANKARAGÜCÜ

AHMET TOPDAĞ – YENİ MALATYASPOR

AYTAÇ ALTAY – ANTALYASPOR

BAHADIR HAKTANIR – ANTALYASPOR

BURHAN SERKAN KALMAZ – ADANA DEMİRSPOR

CANER TUNA – BODRUMSPOR

CEM KOÇ – ANTALYASPOR

CESUR BURAK AKAR – ANTALYASPOR

ENES MEMİŞ – GÖZTEPE

ERDİNÇ HIDIMOĞLU – GİRESUNSPOR

ERSİN SARIKAYA – GİRESUNSPOR

FERHAT KARADEMİR – GİRESUNSPOR

GÜRKAN TEMÜR – GİRESUNSPOR

HAKAN FAYDASIÇOK – KONYASPOR

HÜSAMETTİN AKYÜZ – ALANYASPOR

HÜSEYİN GÜMRÜKÇÜLER – ALANYASPOR

HÜSEYİN SORUDAK – DENİZLİSPOR

İBRAHİM İNAÇ – GİRESUNSPOR

İHSAN ÇETİNKAYA – ADANA DEMİRSPOR

KAMİL YÜCEL – KONYASPOR

MUHAMMET ALİ ATASEVER – KONYASPOR

MUSTAFA TÜTÜNCÜ – GİRESUNSPOR

ORHAN DÖNMEZ – KOCAELİSPOR

OSMAN ÖZTÜRK – KONYASPOR

OSMAN SERPER – KONYASPOR

OSMAN TOPAL – GİRESUNSPOR

SÜLEYMAN YURTSEVEN – GENÇLERBİRLİĞİ

TAHSİN ÇOBAN – GİRESUNSPOR

TUNCAY GÜLEL – ANTALYASPOR

YASİN OCAK – SİVASSPOR

YAVUZ CİNKAYA – DENİZLİSPOR

YUNUS EMRE DEMİRKOL – KONYASPOR

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Yeni operasyonda dair İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da açıklama geldi.

Söz konusu açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda “FUTBOLDA BAHİS-ŞİKE” olarak bilinen soruşturma kapsamında, profesyonel futbol liglerinde mücadele veren futbol kulüplerinin yöneticileri hakkında yapılan araştırma sonucunda; bahis hesabı bulunduğu tespit edilen ve özellikle yöneticisi olduğu takım ile başka bir takım arasındaki futbol müsabakası sırasında rakip takıma bahis oynadığı tespit edilen 33 şüpheli hakkında 6222 sayılı SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN

ÖNLENMESİNE DAİR KANUN’un 11.maddesine muhalefet iddiası ile 20.02.2026 tarihinde İstanbul merkezli 10 farklı ilde 33 farklı adreste eşzamanlı olarak arama el koyma işlemi yapılarak gözaltı tedbiri uygulanmıştır. Operasyon neticesinde 32 şüpheli yakalanmış olup diğer 1 şüpheli hakkında arama çalışmaları devam etmektedir. Türk futbolunda şike iddiaları ve toplumun kanayan yarası olan yasadışı bahis suçlarına karşı kararlı mücadele doğrultusundaki titiz çalışma aralıksız bir şekilde sürdürülmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur."