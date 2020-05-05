Adnan Oktar'ın tutukluluğunun devamına karar verildi

05 Mayıs 2020 Salı, 17:21

Fotoğraf: DHA

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki duruşma salonlarında görülen tutukluluğun gözden geçirilmesi duruşmasına, koronavirüs önlemleri kapsamında sanıklar, salona getirilmeyerek Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkeme başkanı, salona maskesiz gelinmemesi yönünde avukatları ve salonda bulunan kolluk kuvvetlerini uyardı.

'ALLAH'TAN BİR TALEBİM YOK'

Adnan Oktar'a tutukluluğu hakkında talebi sorulduğunda "Allah'tan bir talebim yok" dedi. Diğer sanıkların da savunma yapmasının ardından Cumhuriyet savcısı, elde edilen deliller ve ifadeler kapsamında 80 sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Sanık avukatlarının da savunma yapmasının ardından kararını açıklayan heyet, aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 80 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

MAHKEME BAŞKANI TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Galip Mehmet Perk'in ise 4 Mayıs'ta görülen duruşmaya gittiği sırada, aracıyla kaza yaptığı ve kolunu kırdığı öğrenildi. Bu sebeple duruşmaya katılamadığı öğrenilen Perk'in yerine, üye hakimlerden Talip Ergen başkanlık yaptı. Gezi Davası'nda Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu sanıkların beraatine karar veren Galip Mehmet Perk ve İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi üyelerine HSK 1. Dairesi inceleme ve soruşturma izni vermişti.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan 3 bin 908 sayfalık iddianamede Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 226 sanık ile 125 mağdur-müşteki yer alıyor. İddianamede Adnan Oktar Suç Örgütü'nün kuruluşu, yapısı, kuralları, örgüt içi evlilikler, örgütün tarihsel gelişimi, ideolojisi, amacı, örgütün cinsel-mali sömürü düzeni, örgütün gelir kaynakları, silahlanma yapısı, örgütün hukuk grubu, propaganda faaliyetleri ve FETÖ ile ilişkisine ayrıntılı olarak yer veriliyor.