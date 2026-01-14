Eski futbolcu Ümit Karan gözaltına alındı!

Eski futbolcu Ümit Karan'ın, uyuşturucu soruşturması kapsamında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındığı öğrenildi.

Ümit Karan'ın perşembe günü (yarın) adliyeye sevk edileceği kaydedildi.

DHA'nın haberinde Ümit Karan'ın havalimanındaki işlemleri sırasında şaşkın olduğu ifade edilirken, sağlık kontrolü ve ifade işlemleri için emniyete götürüldüğü belirtildi.

" ÜNLÜLERE YÖNEL İK OPERASYON"

Haberde gözaltı kararının, İstanbul genelinde ünlülere yönelik yürütülen geniş çaplı bir soruşturma kapsamında alındığı bildirildi.

Operasyonun içeriği ve Ümit Karan'a yöneltilen suçlamalarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, soruşturmanın kapsamının genişleyebileceği belirtiliyor.

TÜGVA ETKİNLİĞİNDEYDİ

Ümit Karan, Bilal Erdoğan’ın da katıldığı TÜGVA etkinliğinde halı sahada futbol oynamıştı.