AİHM süresi bu gece bitiyordu, Kavala'ya yeni tutuklama

09 Mart 2020 Pazartesi, 21:58

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde ''anayasal düzeni bozmaya teşebbüs'' suçundan tutuklu bulunan ayrıca ''siyasal veya askeri casusluk" iddiasıyla mahkemeye sevk edilen Osman Kavala'nın işlemleri tamamlandı.

Nöbetçi İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, atılı suçtan şüpheli Osman Kavala'nın tutuklanmasına karar verdi.

AİHM SÜRESİ BU GECE BİTİYORDU

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) hükümete Kavala ile ilgili ek savunma için verdiği sürenin bugün sona ereceği ve hükümetten ise AİHM’a verilmiş herhangi bir ek savunma olmadığı belirtildi. Hukukçular, Kavala’nın AiHM’nin önceki suçlama ve tutuklamadan dolayı derhal tahliye edilmesi gerektiği kararı da bu gece yarısı itibariyle kesinleşeceği, Kavala’nın serbest bırakılması engellenmek için yeni bir tutuklanma kararı alındığı kaydedildi.

'YARIN TAHLİYE OLACAKKEN'

Kavala’nın tutuklama kararın ardından birçok siyasetçiden tepki geldi. HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, “Osman Kavala Gezi direnişini örgütlememiş. Kavala, 15 Temmuz darbe girişiminin de parçası değilmiş. Neymiş? Casusmuş! Osman Kavala yarın tahliye olacakken, bu gece de ‘casusluktan’ tutukladılar. Utanma duygusunu kaybedenler, her türlü kötülüğü yapmaya devam ediyor” dedi.

KARAR BEKLENİLİYORDU

Avukatlar Prof. Dr. Köksal Bayraktar, Deniz Tolga Aytöre ve İlkan Koyuncu, 25 Şubat’ta Osman Kavala’nın tutukluluğuna itiraz etmişti. Osman Kavala’nın avukatları birinci yargı paketi ile kanunlaşan soruşturma aşaması için azami tutukluluk süresi olan iki yıllık sürenin 25 Şubat 2020 yılı itibarıyla dolduğuna dikkat çekmişti. Avukatların bu itirazı sonrasında, Kavala hakkında İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı bekleniyordu.