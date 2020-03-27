Aile Bütçesi sarsılıyor: 1.079 TL ek harcama

27 Mart 2020 Cuma, 11:41

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara'da hesaplanan gıda enflasyonunun Mart'ta bir önceki aya göre %3.89 arttığını; dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 2,345 lira, yoksulluk sınırının ise 7,639 lira olduğunu açıkladı.

Açlık sınırı geçen yıl Mart'ta 2,014 lira, yoksulluk sınırı 6,561 lira; 2020 Şubat'ta ise açlık sınırı 2,257 lira, yoksulluk sınırı 7,353 liraydı.

Türk-İş raporunda, "Etkisi ve yaygınlığıyla küresel halk sağlığı sorununa dönüşen koronavirüs sosyal yaşamın yanı sıra ekonominin birçok alanını da olumsuz etkilemektedir... Yaşanan bu süreçte temel gıda maddelerine erişim de önem kazanmıştır. " denildi.

SADECE GIDA İÇİN 331 TL

Araştırma şöyle devam etti: "Çalışmada kullanılan gıda fiyatları market-pazarlar dolaşılarak yerinde tespit edilmektedir. Ancak ilk defa bu ay sanal marketler de izlenerek gıda fiyatlarındaki gelişim değerlendirilmiştir. Çalışmada ilk gözlem, semt pazarları ve marketlerde alışveriş yapanların yoğunluğunun azalmış olması ve gıda fiyatlarında, özellikle yaş sebze-meyvede, görülen artıştır."

Rapora göre dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması tutarı bir önceki aya göre 88 TL, temel ihtiyaçlar için yapılması gereken toplam harcama ise 286 TL daha fazla oldu.

Son bir yıl itibariyle aile bütçesine gelen ek harcama gereği gıdada 331 TL ve toplamda 1.079 TL'ye ulaştığına dikkat çekilen raporda "Ücret geliri elde eden çalışan ve emeklilerinin satın alma gücünde meydana gelen/gelecek olan kaybın çeşitli desteklerle giderilmesi gereği ortaya çıkmaktadır" görüşüne yer verildi.

TÜİK'in aylık enflasyon verilerini duyurma tarihinden önce açıklanan Türk-İş raporu, TÜİK enflasyon tahminlerine dair göstergelerden biri olarak değerlendiriliyor.