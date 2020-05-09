Akar'dan yeni terhis celp açıklaması

09 Mayıs 2020 Cumartesi, 12:51

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz ile Milli Savunma Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu, Alpaslan Kavaklıoğlu ile Şuay Alpay'ın katıldığı dünkü toplantıda, Bakanlık faaliyetleri ele alındı.

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Akar, toplantıdaki değerlendirmesinde, bir yandan koronavirüs salgını ile mücadele devam ederken diğer taraftan da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele kapsamındaki harekatlarının sürdüğünü belirtti. TSK'nin 5 operasyon bölgesindeki faaliyetlerinin aynı tempoda devam ettiğini dile getiren Akar, "Dün yapılan operasyonlarda çeşitli bölgelerdeki 17 terörist etkisiz hale getirildi. 1 Ocak'tan bu yana operasyon bölgelerinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1359 oldu. Mehmetçiğimiz hem virüse hem de teröristlere karşı büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla görevlerini yapıyor" diye konuştu.

Yurt içi ve sınır ötesinde zorlu arazi ve hava koşullarında görevlerini büyük bir başarıyla yerine getiren kahraman Mehmetçiğe hayırlı, başarılı görevler dileyen Akar, şehitlere rahmet, yaralılara acil şifa dileklerini iletti.

"REHAVETE KAPILMA GİBİ BİR LÜKSÜMÜZ YOK"

Koronavirüsle mücadelede alınan tedbirlerin uygulamasının şimdiye kadar büyük ciddiyet ve disiplinle gerçekleştirildiğini, bundan sonra da gerçekleştirilmeye devam edeceğini belirten Akar, virüs nedeniyle bir sivil memurun hayatını kaybettiğini hatırlattı. Hayatını kaybeden sivil memura rahmet dileyen Akar, yoğun bakımda tedavisi devam eden bir işçinin de bir an önce sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.

TERHİS VE CELPLER İÇİN HASSASİYETLERİMİZ SÜRÜYOR

Terhis ve celplerin önemine işaret eden Akar, şunları şöyle konuştu:

"Özellikle celpler çok önemli. Terhis olacak Mehmetçiğin zaten sağlık kontrolü yapılıyor, koruyucu tedbirleri alındı, alınmaya devam ediliyor. Terhislerinden önce de 14 gün süreyle gözetim altında bulundurulacaklar. Ancak celp olarak ülkemizin dört bir yanından gelecek gençlerimizin Silahlı Kuvvetlere kabulünde çok dikkatli olmamız lazım. Burada Genelkurmay, Kuvvet Komutanlıklarımızın yanı sıra Askeralma Genel Müdürlüğünün (ASAL), birliklerimizin çalışmaları çok önemli. Herhangi bir şekilde gençlerimizin, şu anda görevi başında olan Silahlı Kuvvetleri mensuplarımızın sağlıklarını tehlikeye atmamak için elimizden gelen hassasiyeti gösterecek, celpleri bu şekilde kabul edeceğiz."

Akar, sözlerini, "Türk Silahlı Kuvvetleri, binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerleriyle, aklın ve bilimin ışığında, Anayasa çerçevesinde, yasalar ve Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; milletinin emrinde ve görevinin başındadır" ifadelerini kullanarak tamamladı.