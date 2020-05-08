AKP'de yeni atama

08 Mayıs 2020 Cuma, 21:45

Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın, Şamil Tayyar’ın başkan yardımcısı olarak atanmasına ilişkin yazısı Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı.

Gazeteci kökenli Şamil Tayyar, AKP’den 24, 25, ve 26’ncı dönem Gaziantep milletvekilliği yapmıştı.