AKP'de yeni atama
Eski AKP milletvekili Şamil Tayyar, AKP Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı olarak atandı.
Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın, Şamil Tayyar’ın başkan yardımcısı olarak atanmasına ilişkin yazısı Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı.
Gazeteci kökenli Şamil Tayyar, AKP’den 24, 25, ve 26’ncı dönem Gaziantep milletvekilliği yapmıştı.
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