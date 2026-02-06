Son Dakika... Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya tutuklandı

Ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' ve 'fuhuş' soruşturması kapsamında 4 Şubat Çarşamba günü yeni bir operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında, 27 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak", "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etme" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Aralarında tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya, fenomenler Sevcan Güler, İmren Öztürk, Barış Barışma, Fatoş Derbeder, Melis Yürür ve Damla Kütük'ün bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Operasyonda gözaltına alınan Dilek Kaya İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya’nın da aralarında bulunduğu 19 kişi tutuklama, 2 kişi ise adli kontrol talebiyle bugün Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

DİLEK KAYA İMAMOĞLU’NUN KARDEŞİ ALİ KAYA TUTUKLANDI

Adli kontrol talebiyle sevk edilen 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ali Kaya’nın da aralarında bulunduğu ve tutuklama talebiyle sevk edilen 19 şüpheliden 14’ü hakkında tutuklama kararı verildi, 5’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli kontrollerden 1’inin ev hapsi diğer 4’ünün ise yurtdışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü olduğu öğrenildi.

Bu neyin kini?

Bu neyin intikamı?

Bu neyin bedeli?

Topluma, vicdanlara ve geleceğimize ödetilen bu ağır bedelin bir açıklaması olmak zorunda.

Sessizlik de artık bir cevap değildir.

Açık, net ve dürüst bir açıklama istiyoruz herkesten! — Dilek Kaya İmamoğlu (@dk_imamoglu) February 6, 2026

"BU NEYİN İNTİKAMI?"

Dilek Kaya İmamoğlu, kardeşi Ali Kaya'ya yönelik tutuklama kararına şu tepkiyi gösterdi:

"Aileler siyasi hesapların malzemesi değildir. Bir insanı susturmak için kardeşine, eşine, evladına uzanan el adaletin değil, korkunun elidir. Bugün Dilek Kaya İmamoğlu’nun ağabeyine yapılan, bir aileye değil, toplumun vicdanına yönelmiş açık bir tehdittir. Hukuk intikam aracı olamaz. Hukuk siyasetin aracı olamaz. Ailelerimizden elinizi çekin.

Bu neyin kini? Bu neyin intikamı? Bu neyin bedeli? Topluma, vicdanlara ve geleceğimize ödetilen bu ağır bedelin bir açıklaması olmak zorunda. Sessizlik de artık bir cevap değildir. Açık, net ve dürüst bir açıklama istiyoruz herkesten!"