Emekli maaşlarına prim düzenlemesi yolda: Dengesizlik için düğmeye basıldı

En düşük emekli maaşını artırmaya yönelik yapılan düzenlemeler, yüksek prim ödeyerek emekli olanlarla daha düşük primle emekli olanlar arasındaki maaş farkının giderek azalmasına yol açtı. Bu tablo, sosyal güvenlik sisteminde adalet dengesine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

AKP kulislerinde, sosyal güvenlik sisteminin kapsamlı biçimde ele alınmasına yönelik çalışmaların bir süredir devam ettiği ifade ediliyor. Tartışmalı alanlara ilişkin yeni düzenlemeleri içeren başlıkların, hem parti yönetimi hem de hükûmet açısından öncelikli gündem maddeleri arasına girdiği belirtiliyor.

FARKLI FORMÜLLER DEĞERLENDİRİLİYOR Türkiye Gazetesi yazarı Yücel Kayaoğlu’nun aktardığı bilgilere göre, ilgili bakanlıklar ve AKP yönetimi bünyesinde mevcut sosyal güvenlik sisteminin nasıl güncellenebileceğine yönelik kapsamlı çalışmalar yürütülüyor. AKP Genel Merkezi’ndeki strateji kurulunda emekli maaşları ele alınırken, sistemin yeniden yapılandırılmasına ilişkin farklı öneriler masaya yatırılıyor.

YÜKSEK PRİM ÖDEYENLERDE ADALETSİZLİK ELEŞTİRİSİ Hükûmetin 2019 yılından bu yana en düşük emekli aylığına yönelik yaptığı iyileştirmelerin, yüksek prim ödeyen emekliler açısından adaletsizlik oluşturduğu yönünde değerlendirmeler yapılıyor. Her zam döneminin ardından en düşük emekli aylığı alanların sayısının arttığına dikkat çekiliyor. Son düzenleme sonrası bu gruptaki emekli sayısının 5 milyona yükseldiği, bu sayının 2025 Temmuz döneminde 3,7 milyon olarak açıklandığı hatırlatılıyor.

PRİM ADALETSİZLİĞİ İÇİN KOMİSYON KURULDU Prim tutarı yüksek olmasına rağmen düşük prim ödeyenlerle aynı maaşı alan emeklilerin sayısındaki artış üzerine hükûmet yeni formüller üzerinde çalışmaya başladı. Edinilen bilgilere göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde emeklilik sistemi ve maaşlara ilişkin bir komisyon kuruldu. Komisyonun, emekli maaşları arasındaki dengesizliği gidermeye yönelik revizyonları değerlendirmesi bekleniyor.

ETKİ ANALİZİ SÜRECİ BAŞLADI AKP kurmayları, emekli maaşlarının hükûmetin birinci önceliği olduğunu vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı: Biz geldiğimizde en düşük emekli aylığı asgari ücretin 1,5 katıydı. Bu denge bozuldu. Şu anda hem partinin hem de hükûmetin birinci önceliği emekli maaşları. Emeklilerin şartlarının iyileştirilmesi gerektiği üzerinde değerlendirmeler yapılıyor. Nasıl bir formül bulunur, etki analizi yapılıyor.

MAAŞLAR ARASINDAKİ MAKAS KAPANIYOR Yüksek prim ödeyen emeklilerin maaşlarının giderek en düşük emekli aylığına yaklaşması, sistemde rahatsızlık yaratıyor. Kurmaylar, “Yüksek prim ödeyenlerle daha düşük prim ödeyenlerin aldığı arasındaki makas giderek kapanıyor. Bu durum daha fazla sürdürülemez” değerlendirmesinde bulundu.

AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş da en düşük emekli maaşının yeterli seviyede olmadığını belirterek, artışların enflasyon dengesi gözetilerek yapıldığını hatırlattı. Elitaş, şu ifadeleri kullandı: En düşük emekli maaşının yeterli olduğunu söylemek mümkün değil. Vatandaşlarımız haklı. 20 bin liralık emekli maaşı ile geçinmek zor. Önemli olan yapılan artışların kalıcı olmasıdır. Devletin geliri artmadan, sürdürülebilir refah artışı sağlanamaz.