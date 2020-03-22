AKP’li başkanın paylaşımı paniğe neden oldu

22 Mart 2020 Pazar, 15:57

Yaşını paylaşan bir kullanıcıya, "Ben yakalandım gençler, buraya kadarmış. Sizleri tanımak güzeldi, kendinize iyi bakın" diye yazan Güler, olayın yanlış anlaşıldığını belirterek sağlık durumunun gayet iyi olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı’nın aldığı karar ile 65 yaş ve üstü kişilere getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Volkan Özcan, sosyal medya hesabından Belediye Başkanı Hilmi Güler’in doğum tarihi ve biyografisini paylaşarak, “Mehmet Amca çıkma dışarı,sokakta seni görürsem belediyeyi ararım” diye yazdı.

Güler’de bu paylaşımı alıntılayarak, “Ben yakalandım gençler, buraya kadarmış. Sizleri tanımak güzeldi, kendinize iyi bakın” diye cevap yazdı.