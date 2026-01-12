İspanya Süper Kupa'nın sahibi Barcelona! El Clasico'da müthiş mücadele...

İspanya Süper Kupa final maçında Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Suudi Arabistan'ın başkenti Cidde'deki Kral Abdullah Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Barcelona 3-2 kazandı.

Barcelona, 36. dakikada Raphinha'nın golüyle öne geçti.

İLK YARININ UZATMALARINDA TAM 3 GOL

İlk yarının sonuna 3 dakika uzatma gösterilirken Real Madrid, 45+2'de Vinicius Junior ile skoru eşitledi.

Santranın ardından hemen hücum eden Barcelona, 45+4'te Robert Lewandowski ile yeniden öne geçti.

Real Madrid, yediği golün ardından yaptığı santra sonrası Gonzalo Garcia ile 45+6'da skoru bir kez daha eşitledi.

RAPHINHA YENİDEN SAHNEYE ÇIKTI

İlk yarının aksine oldukça sakin geçen ikinci yarıda Barcelona, 76. dakikada Raphinha'nın golüyle bir kez daha öne geçti.

Barcelona'nın kaptanı Frenkie De Jong, 90+1. dakikada doğrudan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

BARCELONA 16. KEZ KUPANIN SAHİBİ OLDU

Bu sonuçla birlikte Barcelona, İspanya Süper Kupası'nı kazandı.

Katalan devi üst üste 2, toplamda ise 16. defa bu kupayı müzesine götürmeyi başardı.