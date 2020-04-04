AKP'li belediyeden koronavirüse karşı tütsülü önlem

04 Nisan 2020 Cumartesi, 16:41





İlçe belediye görevlileri koronavirüs tedbirleri kapsamında geçen günlerde tütsü yakarak mahalleleri gezdi. Sosyal medyaya koyulan videoda ilçe belediye başkanı Ali Uğurlu yakılan tütsünün önünde yaptığu açıklamada “Koronavirüsünden kurtulmak istiyorsak Ulukışla Belediyesi ve halkı olarak önerimiz üzerlik diye bilinen tütsünün herkesin evinde tütmesini istiyoruz. Yöresel inançlarımıza göre bunun koronavirüsünü defedeceğine inanıyoruz. Herkesi tütsü yakmaya davet ediyoruz” dedi.











'CİDDİYETE DAVET EDİYORUM'

Niğde Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Erdal Aydoğan da özetle şöyle konuştu:

"Son yüz yılın en büyük salgın hastalığı olan covıd-19 virüsü ne kadar ciddi olduğunu her geçen gün salgın sayısının ve ölüm sayısıyla kendini göstermektedir. İnsan hayatından daha önemli bir şey yoktur. Bu nedenle daha ciddi tedbirler yani radikal tedbirlerin bir an önce alınması, sokağa çıkma yasağı diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de artık elzem olmuştur. Maalesef geçen hafta için Niğde ilimiz Ulukışla ilçesi Belediye Başkanı hiçbir bilimsel bir açıklaması olmayan, araştırılmayan tamamen halkıyla dalga geçen bir açıklama yaptı. Başkan şunu unutmuş olmalı ya da gündemi takip etmiyor. Bu virüs tüm dünyayı tehdit ediyor ve hiçbir ülkede önüne geçemedi. Ciddi bir durum. Devlet yönetimi ciddiyet ister. İlimden, bilimden uzak, halkıyla dalga geçer gibi yapılan bu açıklamayı şiddetle kınıyor, devletin makamlarında yönetici olan yetkilileri bu dönemde ciddiyete davet ediyorum."



