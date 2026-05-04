TÜİK nisan ayı enflasyonunu açıkladı
4.05.2026 10:01:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Türkiye İstatistik Kurumu nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen nisan ayı enflasyon verilerini duyurdu. Açıklanan verilere göre nisan ayında enflasyon yüzde 4,18, yıllık enflasyon ise yüzde 32,37 olarak hesaplandı.

ENAG VERİLERİ

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2026 Nisan ayına ilişkin E-TÜFE verilerini açıkladı. Buna göre ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 5,07 oranında arttı. Yıllık enflasyon artış oranı ise yüzde 55,38 olarak hesaplandı.

İTO VERİLERİ

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından açıklanan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi (TEFE) verilerine göre, toptan fiyatlar 2026 Nisan ayında yüzde 3,74 yıllık ise yüzde 36,83 artış kaydetti.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?

AA Finans anketine göre nisan ayında TÜFE’nin aylık yüzde 2,50 ile yüzde 3,60 aralığında, yıllık ise yüzde 31,11 seviyesinde hesaplanması bekleniyordu.

