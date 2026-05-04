TÜİK nisan ayı enflasyonunu açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen nisan ayı enflasyon verilerini duyurdu. Açıklanan verilere göre nisan ayında enflasyon yüzde 4,18, yıllık enflasyon ise yüzde 32,37 olarak hesaplandı.

ENAG VERİLERİ Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2026 Nisan ayına ilişkin E-TÜFE verilerini açıkladı. Buna göre ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 5,07 oranında arttı. Yıllık enflasyon artış oranı ise yüzde 55,38 olarak hesaplandı.

İTO VERİLERİ İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından açıklanan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi (TEFE) verilerine göre, toptan fiyatlar 2026 Nisan ayında yüzde 3,74 yıllık ise yüzde 36,83 artış kaydetti.