Bosch'un Anneler Günü reklamı yayından kaldırıldı: RTÜK inceleme başlattı

3.05.2026 23:35:00
Bosch Türkiye'nin Anneler Günü için hazırladığı reklam filmi yayından kaldırıldı. Söz konusu reklam hakkında RTÜK inceleme başlattı. Söz konusu reklam aynı zamanda iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak tarafından hedef gösterilmişti.

Bosch Türkiye'nin Anneler Günü için hazırladığı "Tam bi' anne hikayesi" başlığıyla yayımlanan reklam filmine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tepki göstermişti.

Göktaş reklamı “Bir çocuğun hayatına sevgiyle dokunan, onu büyüten, koruyan ve geleceğe hazırlayan her kadın —biyolojik ya da koruyucu— gerçek bir annedir. Bu bağ; sadece bireysel değil, aynı zamanda toplumsal sürekliliğin temelidir.

Sevginin her biçimi elbette kıymetlidir. Ancak annelik gibi derin ve kurucu bir değerin, iletişim stratejileri uğruna esnetilmesini ve sıradanlaştırılmasını kabul etmiyoruz” sözleriyle eleştirmişti. 

Bosch Türkiye'nin reklam filmini yayından kaldırdığı görüldü. Şirketten konuya ilişkin kapsamlı bir açıklama ise henüz yapılmadı.

RTÜK İNCELEME BAŞLATTI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak söz konusu reklam filmi hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

RTÜK’ten yapılan açıklamada “Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak aile kavramı üzerinden ekranlarda bir değer erozyonuna hiçbir suretle izin vermeyeceğimizi önemle hatırlatıyor, ilgili reklam filmi hakkında Üst Kurulumuzca inceleme başlatıldığını kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz” dendi.

