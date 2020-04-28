AKP'li belediyelerin harcamaları 'ticari sır'mış

28 Nisan 2020 Salı, 14:23

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan (DHA)

Ticaret Bakanlığı, Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in AKP’li belediyelerin yurt dışından ithal ettiği ürün ve hizmetleriyle bunlara harcanan paralara ilişkin soru önergesine, 'ticari sır' yanıtı verdi.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, AKP’li belediyelerin yurt dışından ithal ettiği ürün ve hizmetleriyle bunlara harcanan paraları sordu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan imzasıyla CHP’li Alpay Antmen’in önergesine verilen yanıtta "Belediyelere ilişkin talep edilen bilgiler ticari sır niteliğinde olduğundan bahse konu talebin karşılanması mümkün bulunmamaktadır" denildi.

ANTMEN TEPKİ GÖSTERDİ

Antmen, önergesine verilen yanıta tepki göstererek şunları söyledi:

"Ben Milletvekili olarak halk adına Anayasa’nın verdiği görev ve de yetkiyle belediyelerin 2003 ila 2020 yılları arasında yurt dışından neler ithal ettiklerini sordum. Belediyelerin ithal ettiği ağaç, peyzaj ve zirai ürünleri nedir ne kadar ödenmiştir diye sorular yönelttim. Gelen yanıt ise ‘ticari sır’ oldu. Ne demek ticari sır? Ben kimsenin özel ticari ilişkisini sormuyorum. Halkın parasıyla yürüyen kurumların yurt dışından neyi ne kadara aldıklarını sordum. Halkın parası nerelere harcanmış bunu öğrenmek istedim. Anlaşılıyor ki ticari sır diyerek kapatmak istedikleri parasal ilişkiler var"

Alpay Antmen sadece 1 ağacı 26 bin 500 liraya alan AKP’li Belediyelerin bulunduğunu ifade ederek "Bu sadece ortaya çıkanlar. Kim bilir vatandaşın milyarlarca parası kimlerle çarçur edildi. Kimler zengin edildi ve bu ihya edilen kişilerden neler alındı? Bunların hepsinin ortaya çıkması gerekiyor. Vatandaşın parasını harcayıp arkasından bu paraları nereye harcadıklarını sorunca ‘ticari sır’ diyemezsiniz. Diyorsanız korktuğunuz bir şey var demektir" ifadelerini kullandı.