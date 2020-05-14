AKP'li eski vekilin Marmaray paylaşımına İBB'den yanıt
AKP'li Metin Külünk, sosyal medya hesabından Marmaray’da çekilen bir videoyu paylaşarak gösterdiği tepkiye İBB'den yanıt: Marmaray işletmesi Ulaştırma Bakanlığı TCDD tarafından yapılmakta.
AKP eski milletvekili Metin Külünk, sosyal medya hesabından Marmaray’da çekilen bir videoyu paylaştı.
Külünk, videoyu paylaşırken “Burası İstanbul/Marmaray. Bu nasıl bir ciddiyetsizlik ve de nasıl bir aymazlıktır” ifadelerini kullandı.
İBB'DEN YANIT
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Beyaz Masa Twitter hesabından Külünk’ün paylaşımına yanıt verildi.
İBB’nin yanıtında “Metin Bey Merhaba, Marmaray işletmesi Ulaştırma Bakanlığı TCDD tarafından yapılmakta olup, Marmaray ile iletişime geçmenizi rica ederiz. İyi günler dileriz” denildi.
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