AKP'li Göç'ün tehdit dolu paylaşımın ardından CHP Kadıköy Gençlik Örgütü açıklama yayımladı

03 Mayıs 2020 Pazar, 22:40

AKP 19 Mayıs Mahallesi Gençlik Kolları Başkanı olduğunu ileri süren Mehmet Emin Göç, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yöneticilerini tehdit etti. Göç sosyal medya hesabından bir kavanoz mermi fotosu ile “Adam olun reise bir şey olur ya da darbe olursa hiç kuşkunuz olmasın önce sizi öldürürüm” diye yazdı.

Göç'ün tehdit dolu paylaşımın ardından CHP Kadıköy Gençlik Örgütü yayımladığı yazılı açıklamada, ''Onların tehdidi CHP Genel Başkanı özelinde Türkiye'nin birliğine yöneliktir. Onların tehdidi CHP Grup Başkanvekili özelinde Türkiye'nin bağımsızlığına yöneliktir. Onların tehdidi bu ülkenin demokrasi, adalet ve birlik duygusuyla mücadele eden kalpaksız kuvay-ı milliyecilere yöneliktir. Siz ne kadar bölmeye çalışırsanız çalışın. Bu toprakların emekçi halkı yalnızca aşını bölüşür'' ifadeleri kullanıldı.

CHP Kadıköy Gençlik Örgütü tarafından yayımlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



Dünyamızın ve ülkemizin içinden geçtiği bu zor dönemde, ulusal bağımızı zedelemek isteyen ve toplumsal kutuplaşmadan beslenen şer odaklarının kimler olduğunu biliyoruz! Cumhuriyet Halk Partisi daima kavganın karşısında uzlaşıyı, düşmanlığın karşısında kardeşliği örgütleyen makul, demokrasi yanlısı insanların bir araya geldiği Türkiye'nin en temel yapı taşı konumunda olmuştur. Türkiye'de kardeşliği, bağımsızlığı ve ezilenleri savunmanın her zaman bir bedeli olmuştur.

Cumhuriyet Halk Partisi bu bedeli ödemeyi vatan borcu bilenlerin bir araya geldiği Türkiye'nin birliğinin sigortası konumunda olan bir siyasal partidir.

97 yıllık geçmişimiz gururla yazılıdır.

Partimiz bünyesinde bakanlık yapmış aydınlar, gençler ve parti emekçilerimiz savundukları değerler uğruna sayısız defa can vermişlerdir. Lakin biz biliyoruz ki ''Cesurlar bir gün, korkaklar her gün ölür.''

İşte bu bilinçle halkımıza sesleniyoruz;

Onların tehdidi CHP Genel Başkanı özelinde Türkiye'nin birliğine yöneliktir. Onların tehdidi CHP Grup Başkanvekili özelinde Türkiye'nin bağımsızlığına yöneliktir. Onların tehdidi bu ülkenin demokrasi, adalet ve birlik duygusuyla mücadele eden kalpaksız kuvay-ı milliyecilere yöneliktir. Siz ne kadar bölmeye çalışırsanız çalışın. Bu toprakların emekçi halkı yalnızca aşını bölüşür.

Biz Cumhuriyet Halk Partisi Kadıköy Gençlik Örgütü olarak bildiriyoruz;

Kökünü kuvay-ı inzibatiyeden, Anzavurdan, Ali Kemallerden alan bu densizlere boyun eğmeyeceğiz. Gericiliğin karşısında Kubilay, karanlığın karşısında Hasan Ali Yücel olacak, ülkemizin üstüne serpilmeye çalışılan bu karanlığı yırtıp atacağız.

Emniyet güçlerine açık çağrımızdır. Genel Başkanımızı ve parti yöneticilerimizi tehdit eden bu gözünü kan bürümüşlere karşı sessiz kalmayın. Devlet mekanizması dışında hiçbir yapının silah kullanma yetkisi yoktur, olmamalıdır. Devlet devlet olduğunu göstermeli, bu gözünü kan bürümüş kendini bilmezlere karşı varlığını hissettirmelidir.