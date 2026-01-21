Bankalar yeni dönemi duyurdu: Kartla ödemede kurallar sil baştan!

Türkiye genelindeki tüm ödeme noktalarında temassız kartlar ve mobil cihazlar üzerinden yapılan şifresiz işlemlerde uygulanan limit yükseltildi. Daha önce geçerli olan sınır, yapılan teknik düzenlemelerin ardından 15 Ocak itibarıyla 2 bin 500 TL’ye çıkarıldı.

Söz konusu adımın, özellikle yüksek enflasyon ortamında günlük harcamalarda ödeme akışını hızlandırması amaçlanıyor.

BANKACILIK ALTYAPISINDA GÜNCELLEME TAMAMLANDI

Ülke genelinde bankacılık ve finansal teknoloji altyapılarında eş zamanlı olarak yürütülen çalışmalar tamamlandı. Yapılan güncellemelerle birlikte tüm POS terminalleri yeni temassız ödeme limitine uyumlu hale getirildi.

Bu düzenlemeyle 2 bin 500 TL ve altındaki alışverişlerde tüketiciler, kart şifresi girmeden sadece kartlarını veya mobil cihazlarını POS cihazına yaklaştırarak işlemlerini kısa sürede tamamlayabiliyor. Uzmanlar, bu uygulamanın özellikle market ve akaryakıt istasyonlarında yaşanan yoğunluğu azaltacağına dikkat çekiyor.

GÜVENLİK UYGULAMALARI DEVAM EDİYOR

Limit artışına rağmen dijital güvenlik önlemlerinin aynı hassasiyetle sürdürüldüğü vurgulanıyor. Yeni sınırın üzerindeki harcamalarda POS cihazları, güvenlik gerekçesiyle kart şifresi talep etmeye devam edecek.

Ayrıca sistemin belirli aralıklarla şifre isteme uygulaması, kartın kaybolması veya çalınması gibi risklere karşı ek bir güvenlik katmanı olarak korunuyor.

BANKALAR MÜŞTERİLERİNİ BİLGİLENDİRİYOR

Düzenlemeyle ilgili olarak bankalar, müşterilerine bilgilendirme mesajları göndermeye başladı. Bankacılık kaynakları, temassız ödeme limitine ilişkin bilgilendirmelerin kademeli olarak devam edeceğini belirtiyor.