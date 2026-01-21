CANLI YAYIN: Galatasaray 1-1 Atletico Madrid | CANLI ANLATIM: UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i konuk ediyor.
RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayan mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Istvan Kovacs yönetiyor.
İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen.
Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri, Almada, Barrios, Koke, Giuliano, Sörloth, Alvarez.
Canlı | Galatasaray 1-1 Atletico Madrid
20' GOL | Llorente'nin kendi kalesine attığı gol ile Galatasaray beraberliği yakaladı.
4' Sörloth pasını sol kanatta bindirme yapan Ruggeri'ye attı. Ruggeri çizgiye inmeden ortasını açtı. Arka direkte bekleyen Simeone kafayla topu ağlara indirdi.
4' GOL | Giuliano'nun golü ile İspanyollar öne geçti.
1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.