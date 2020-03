‘AKP’nin Veda Senfonisi’ raflardaki yerini aldı

05 Mart 2020 Perşembe, 12:10

Gazeteci Berkant Gültekin’in 2019 yerel seçimlerini farklı boyutlarıyla incelediği “AKP’nin Veda Senfonisi-Yerel Seçimleri Anlamak” adlı kitabı Tekin Yayınevi etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Gültekin'in ilk kitabı olan ve önsözü Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu tarafından kaleme alınan çalışma, 31 Mart/23 Haziran 2019'da gerçekleştirilen ve AKP-MHP cephesinin gerilemesine sahne olan yerel seçimlerin arka planına mercek tutuyor.

İki bölümden oluşan kitabın ilk bölümünde Gültekin, Türkiye'de siyasal İslam geleneğinin ortaya çıkışını da kapsayacak şekilde AKP'nin iktidara geliş sürecini ve köşe taşlarıyla 2019 yılına kadarki kırılma anlarını ele alıyor. Gültekin bu bölümde AKP'yi iktidara getiren tarihsel koşullara dikkat çektikten sonra, siyasal İslamcı partinin ittifaklarını ve adım adım geliştirdiği toplumsal ve siyasal hegemonyasını analiz ediyor.

Gültekin, yerel seçime dair yaptığı değerlendirmede, adayların bireysel becerilerinden çok tarihsel olgulara odaklanılmasının daha gerçekçi sonuçlar üreteceğini belirterek şu saptamayı yapıyor: “AKP'deki bu düşüşü sadece muhalefetin hamleleri veya adayların bireysel yetenekleriyle açıklamak da seçim özelinde yapılan analizleri sağlıklı bir sonuca götürmeyecektir. Çünkü Siyasal İslam (en azından bu versiyonuyla) tarih sahnesine veda etmek üzeredir. Dolayısıyla 31 Mart'ın “büyüsü” kişisel başarılarda değil tam olarak burada aranmalıdır.”

UZMAN İSİMLERLE SÖYLEŞİLER

İkinci bölüm ise yerel seçimlerin ardından BirGün gazetesinde yayımlanan ‘Politik Muhabbetler' adı söyleşilerden oluşuyor. Gültekin bu kısımda, Taner Timur, Mustafa Sönmez, Can Kozanoğlu, Kemal Can, Cem Kaptanoğlu, Murat Yetkin, Yavuz Çobanoğlu ve İlhan Uzgel gibi her biri kendi alanında uzun yıllara dayanan birikime sahip olan isimlerle seçim sonuçlarının anlamı üzerine mülakatlar gerçekleştiriyor.

Kitabın bu bölümünde Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş söyleşisiyle de Türkiye solunun bu özel deneyimine geniş bir parantez açılıyor. Ayrıca Gültekin'in Ekrem İmamoğlu ile seçimler öncesinde yaptığı bir röportaj da kitapta yer alıyor. YSK'nin 31 Mart İstanbul seçimlerini iptal etmesini ise Anayasa Hukuku Profesörü Sibel İnceoğlu değerlendiriyor.