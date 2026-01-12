Cumhuriyet Gazetesi Logo
12.01.2026 20:06:00
Galatasaray için gelmişti: Can Armando Güner'in temsilcisi Fenerbahçe için İstanbul'da!

Borussia Mönchengladbach forması giyen 18 yaşındaki futbolcu Can Armando Güner'in menajerinin Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldiği iddia edildi.

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Can Armando Güner ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılıların İstanbul'a getirdiği genç oyuncu Almanya'ya geri döndü.

Bu gelişmenin ardından transfer gündemini hareketlendiren bir gelişme yaşandı.

TEMSİLCİSİ FENERBAHÇE İÇİN İSTANBUL'DA

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre, Can Armando Güner'in temsilcisi Fenerbahçe ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın oyuncuya olan ilgisinin sürdüğü kaydedilirken Fenerbahçe'nin de devreye girdiği aktarıldı.

