Galatasaray için gelmişti: Can Armando Güner'in temsilcisi Fenerbahçe için İstanbul'da!

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Can Armando Güner ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılıların İstanbul'a getirdiği genç oyuncu Almanya'ya geri döndü.

Bu gelişmenin ardından transfer gündemini hareketlendiren bir gelişme yaşandı.

TEMSİLCİSİ FENERBAH ÇE İ Ç İN İSTANBUL'DA

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre, Can Armando Güner'in temsilcisi Fenerbahçe ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın oyuncuya olan ilgisinin sürdüğü kaydedilirken Fenerbahçe'nin de devreye girdiği aktarıldı.