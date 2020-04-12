Akşener'den 'damat' göndermeli Soylu açıklaması

12 Nisan 2020 Pazar, 22:48

Akşener, ''Sayın Süleyman Soylu'ya göstermiş olduğu olgun davranış nedeniyle teşekkür ediyorum. Aynı olgunluğu başarısızlıklarıyla birer marka haline gelmiş Damat'tan ve Tarım Bakanı'ndan da bekliyorum...'' dedi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Akşener, şu ifadeleri kullandı:

''Hatayı ve başarısızlığı kabullenmek, sorumluluğunu üstlenmek olgunluk gerektirir. Sayın Süleyman Soylu'ya göstermiş olduğu olgun davranış nedeniyle teşekkür ediyorum. Aynı olgunluğu başarısızlıklarıyla birer marka haline gelmiş Damat'tan ve Tarım Bakanı'ndan da bekliyorum...''

SAADET PARTİSİ: SOYLU İSTİFA ETTİ, SIRA BERAT ALBAYRAK'TA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifa etmesinin ardından Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın, “Süleyman Soylu istifa etti. Olması gereken oldu. Sıra Berat Albayrak’ta” diye değerlendirdi. Aydın sokağa çıkma yasağının ardından yaşananlarla ilgili Soylu’yu istifaya davet etmişti.